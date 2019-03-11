Аналитики: четверть новосибирских учителей и воспитателей получают меньше 15 тысяч

РИА Рейтинг сравнило уровень зарплат в сфере образования в разных регионах России

Составители рейтинга проанализировали зарплаты работников всех видов образования





Аналитики РИА Рейтинг сравнили уровень зарплат в сфере образования в регионах России — Новосибирская область попала на на 26-е место из 85.





«Оценка произведена на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года и распределению заработной платы сотрудников, занятых на постоянной основе. Рассмотрены зарплаты работников всех видов образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее и др.), а также всех форм собственности образовательных учреждений (частная, федеральная, муниципальная и пр.)», — поясняется в исследовании.





Использованная статистика, уточняют аналитики, включает зарплаты педагогического состава и других сотрудников крупных и средних образовательных учреждений. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога.





Оказалось, что в Новосибирской области только 6,8% педагогов получают зарплату, которая выше 50 тысяч рублей. Больше средней зарплаты по региону получали 30,5 человек.





Также специалисты выделили категорию педагогов, которые получали меньше 15 тысяч рублей, — таких в Новосибирской области оказалось чуть больше четверти — 26,3%.





По информации Новосибирскстата, за 11 месяцев 2018 года средняя зарплата новосибирцев составляла 34,5 тысячи рублей.





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