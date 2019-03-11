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В центре Новосибирска столкнулись «Тойота» и «Инфинити» — пострадали люди

На месте работали три машины скорой помощи

Одну из машин от удара отбросило в угол здания
Одну из машин от удара отбросило в угол здания


Поздно вечером в воскресенье, 10 марта, на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского в Центральном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — «Тойота» и «Инфинити».


«Мы все стояли на светофоре, там машин семь или больше немного было загорелся зелёный, и все поехали. Всё так произошло мгновенно, что даже никто ничего не понял. Он [водитель "Тойоты"] сначала ехал в крайнем левом ряду и как он оказался в правом я даже не поняла», — рассказала корреспонденту НГС в переписке во «Вконтакте» очевидица аварии.


Как сообщают свидетели в социальных сетях, «Тойота» двигалась по Красному проспекту в сторону центра, второй автомобиль выезжал с Достоевского. От удара «Тойота» лишилась передней части, а «Инфинити» отбросило дверьми в угол здания. 


В полиции факт аварии подтвердили: «Можем подтвердить факт столкновения двух автомобилей: "Инфинити" и "Тойота". Есть пострадавшие, но их количество и характер полученных травм устанавливается», — рассказали в ведомстве. По сообщениям очевидцев, на месте работали три машины скорой помощи.


В начале января в центре Новосибирска столкнулись сразу несколько автомобилей.

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