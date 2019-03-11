Одну из машин от удара отбросило в угол здания





Поздно вечером в воскресенье, 10 марта, на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского в Центральном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — «Тойота» и «Инфинити».





«Мы все стояли на светофоре, там машин семь или больше немного было загорелся зелёный, и все поехали. Всё так произошло мгновенно, что даже никто ничего не понял. Он [водитель "Тойоты"] сначала ехал в крайнем левом ряду и как он оказался в правом я даже не поняла», — рассказала корреспонденту НГС в переписке во «Вконтакте» очевидица аварии.





Как сообщают свидетели в социальных сетях, «Тойота» двигалась по Красному проспекту в сторону центра, второй автомобиль выезжал с Достоевского. От удара «Тойота» лишилась передней части, а «Инфинити» отбросило дверьми в угол здания.





В полиции факт аварии подтвердили: «Можем подтвердить факт столкновения двух автомобилей: "Инфинити" и "Тойота". Есть пострадавшие, но их количество и характер полученных травм устанавливается», — рассказали в ведомстве. По сообщениям очевидцев, на месте работали три машины скорой помощи.





В начале января в центре Новосибирска столкнулись сразу несколько автомобилей.