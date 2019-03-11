Можно ли пить, курить и заниматься сексом в пост: неожиданные ответы священника

В посте главное — это то, на что сам человек готов решиться, считает священник Константин Корепанов

С понедельника начинается Великий пост — самый длинный и строгий в году, установленный православной церковью. Считается, что это время категорических запретов, и не только ограничения в пище, но и во всех прочих земных радостях. Но оказывается, все совсем не так. Церковь с лояльностью относится к слабостям современных людей.

Публикуем мнение священника и врача-диетолога об ограничениях во время поста. Проректор Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов рассуждает о запретах и разрешениях во всех сферах жизни. А врач-диетолог Ирина Бородина рассказала о пользе и вреде ограниченного постного рациона.

Священник: «Интимная жизнь допускается. Вино тоже»

— Насчет ограничений в пище — все есть в календаре поста. А вот насчет других запретов. Как, например, относиться к развлечениям? В кино, в театр можно сходить?

— Все зависит от человека. Главное в посте — это та жертва, которую он хочет принести Богу. То, чем он хочет послужить Богу, то, от чего он может отказаться ради Бога. Пост — это не барщина, которую нужно отработать, а дальше жить так же, как прежде. Это время, кода хочешь что-то сделать, что-то понять, чего-то достичь. Для кого-то театр — это жизнь, среди наших прихожан есть, например, артист театра. Ну как же ему не ходить в театр, если он там работает. В театре ничего плохого нет, это культура. — А в ночной клуб? — Если человек ходит в ночной клуб, то проблемы с Великим постом у него не возникает. Пост ему не нужен. Потому что ночной клуб — это не культура, это удовольствие, развлечение. Если возникают такие вопросы, то поститься такому человеку еще рано. Лучше не начинать.



— Интимная жизнь, конечно, не допускается?

— Допускается! Некоторые считают, что нет. Но это воздержание для глубоко воцерковленных людей, которые умеют воздерживаться, а главное — это их совместное решение. Никаких четких регламентаций по этому поводу нет. Если брать Священное писание, то там сказано: люди могут воздерживаться… на время… по согласию… Это личное дело двух людей.

— Про курение еще ничего не сказано в календаре…

— Традиционно курение запрещается вообще. Хотя известно, что многие святые и праведные люди прибегали к этому способу утешения. Я бы тут не посмел категорически утверждать: нельзя. Но если человек решил бросить курить, то во время Великого поста — самое подходящее для этого время.

— Алкоголь можно?

— Да! Вино даже предписывается пить в определенные дни. В дни поста, когда пища скудна, это и питание, и лечение. Это еще и утешение, потому что пост — это скорбное время.

— А как насчет другого алкоголя?

— Крепкий — нет. Водка вообще считалась плохим напитком с точки зрения еще Святого писания (там она упоминается как виноградная). Что касается пива. Ничего точно сказать не могу. На Руси пили. Еще в те времена, когда вина у нас не было, варили пиво. Хотя в дни поста его не пили. Возможно, потому что пиво, в отличие от вина, не так полезно с физиологической точки зрения. Я думаю, каждый человек может обсудить этот вопрос со священником и решить индивидуально. В посте главное — это то, на что сам человек готов решиться.



— Говорится про рыбу, а о морепродуктах ни слова? Их можно?

— Это тоже личное дело. Но в моей семье и в моем окружении употребляют в рыбные дни в течение поста.

— Кому церковь не рекомендует соблюдать пост?

— Воздерживаться не рекомендует никому. Воздержание от пищи в посте — это не главное. Беременным женщины, людям с серьезными заболеваниями, с больным желудком ограничение не предписано. Но духовный пост, молитва, покаяние, участие в милосердных делах — это обязательно.

— А детям поститься тоже рекомендуете?

— У нас в семье все постятся, потому что семья. Но в садике, школе, в гостях никто им не запрещает, не заставляет поститься, что предложили, то и ешь. Но дома, раз это семья, соблюдаем все.



— Что такое сухоядение?

— Сухоядение предполагает, что человек ест только пшеничную продукцию (хлеб) и пьет воду. То есть пища не варится. Допускаются некоторые овощи, тоже без термической обработки. Но я бы не рекомендовал это массово. При нашем климате, воде и воздухе, я считаю, что это чрезвычайно вредно.



— А с соевым мясом готовить можно?

— Я считаю, что это обман, лицемерие. Но никто не запрещает, некоторые представители церкви рекомендуют.

— Некоторые используют пост исключительно как способ похудеть. Это правильно?

— Если человек ставит цель похудеть — это диета. Это, наверно, не плохо, но к церковному посту это не имеет никакого отношения.

— Обязательно ли в пост ходить в церковь?

— Да. Если не ходишь — это диета. К сожалению, многие сейчас хвастаются тем, что постятся.

Диетолог: «Можно набрать вес, а можно, наоборот, похудеть при таком питании»

— Пост с точки зрения диетолога вреден?

— С точки зрения диетологов идет сильное ограничение жиров, белков. То есть питание несбалансированное. В этом плане вегетарианство, которое практикуется в течение поста, мы не можем отнести к здоровому образу жизни.



Врач Ирина Бородина

— А польза есть?

— Да. Для здорового человека, у которого нет никаких противопоказаний к таким ограничениям. Польза, например, в обилии клетчатки в рационе. Сегодня доказано, что употребление продуктов, богатых клетчаткой (это овощи, фрукты, бобовые), снижает риск сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. Второй момент, в период поста ограничено употребление насыщенных жиров (мясо, колбаса, жирные кисломолочные продукты, кокосовое масло). Изобилие этих жиров в рационе — фактор риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Во время поста человек начинает употреблять большое количество овощей и фруктов, орехов. Орехи — растительные белки, содержат аминокислоты. В обычное время включить в рацион орехи часто забывают. Большое количество овощей и фруктов в период, когда организм перестраивается с зимы на весну, — это хорошо.



— Заменит ли белок в орехах, бобах, фасоли животный белок?

— Нет. Это растительный белок. Другая усвояемость, другой аминокислотный состав. Для здорового человека дневная норма потребления белка — 0,8 грамма на килограмм массы тела. Можно получить одинаковое количество белка из орехов и из мяса. Но по качеству (сколько усваивается организмом, как подпитывает мышечную ткань) не можем их приравнять друг к другу, растительный белок и животный. С другой стороны, это временное ограничение. Постоянно придерживаться такого рациона с отказом от животных жиров медики не рекомендуют.

— Кому нельзя поститься?

— Противопоказания: возраст до 18 лет, беременные и кормящие женщины, плюс люди с определенными заболеваниями: тяжелая хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, серьезные дыхательные заболевания, например тяжелое течение бронхиальной астмы. Что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, то таким людям нужно соблюдать пост с осторожностью. Обязательно перед этим нужно посоветоваться с врачом. Например, обилие овощей может спровоцировать обострение, потому что овощи — это жесткая, грубая пища. Вообще нужно смотреть индивидуально, как человек переносит пост. Например, если появились слабость, вздутие живота (а это может быть именно от приема большого количества овощей), мы не можем это рекомендовать.

