«Финал был напряжённый»: новосибирские хоккеисты выиграли золото Универсиады
Два новосибирца выступали в составе сборной России по хоккею с мячом
Сегодня вечером, 10 марта, на Универсиаде в Красноярске состоялся финал мужского турнира по хоккею с мячом, в котором встретились команды России и Швеции. В состав сборной вошли два новосибирских спортсмена — Сергей Ган и Денис Петров. Итоговый счёт игры — 6:1.
«Финал был напряжённый, на счет не нужно смотреть, могло сложиться все по-другому. Мы сыграли дисциплинированно все 90 минут, выполнили установку тренера и заслуженно победили!» — рассказал корреспонденту НГС в личной переписке во «ВКонтакте» полузащитник Денис Петров.
Оба новосибирских игрока в финальном матче забили по два гола в ворота соперников. По результатам Универсиады нападающий Сергей Ган стал лучшим бомбардиром — он забил 13 мячей и сделал 4 голевые передачи.
В минувшую пятницу ещё один новосибирский спортсмен, лыжник Андрей Собакарев, получил медаль Универсиады — он выиграл серебро в командном спринте.
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Александра Трофименко
Фото Krsk2019.ru