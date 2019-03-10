«Финал был напряжённый»: новосибирские хоккеисты выиграли золото Универсиады

Два новосибирца выступали в составе сборной России по хоккею с мячом

В финальном матче Денис Петров и Сергей Ган забили по два гола





Сегодня вечером, 10 марта, на Универсиаде в Красноярске состоялся финал мужского турнира по хоккею с мячом, в котором встретились команды России и Швеции. В состав сборной вошли два новосибирских спортсмена — Сергей Ган и Денис Петров. Итоговый счёт игры — 6:1.





«Финал был напряжённый, на счет не нужно смотреть, могло сложиться все по-другому. Мы сыграли дисциплинированно все 90 минут, выполнили установку тренера и заслуженно победили!» — рассказал корреспонденту НГС в личной переписке во «ВКонтакте» полузащитник Денис Петров.







Оба новосибирских игрока в финальном матче забили по два гола в ворота соперников. По результатам Универсиады нападающий Сергей Ган стал лучшим бомбардиром — он забил 13 мячей и сделал 4 голевые передачи.





В минувшую пятницу ещё один новосибирский спортсмен, лыжник Андрей Собакарев, получил медаль Универсиады — он выиграл серебро в командном спринте.