подробности

«Финал был напряжённый»: новосибирские хоккеисты выиграли золото Универсиады

Два новосибирца выступали в составе сборной России по хоккею с мячом

В финальном матче Денис Петров и Сергей Ган забили по два гола
В финальном матче Денис Петров и Сергей Ган забили по два гола


Сегодня вечером, 10 марта, на Универсиаде в Красноярске состоялся финал мужского турнира по хоккею с мячом, в котором встретились команды России и Швеции. В состав сборной вошли два новосибирских спортсмена — Сергей Ган и Денис Петров. Итоговый счёт игры — 6:1.


«Финал был напряжённый, на счет не нужно смотреть, могло сложиться все по-другому. Мы сыграли дисциплинированно все 90 минут, выполнили установку тренера и заслуженно победили!» — рассказал корреспонденту НГС в личной переписке во «ВКонтакте» полузащитник Денис Петров.


Оба новосибирских игрока в финальном матче забили по два гола в ворота соперников. По результатам Универсиады нападающий Сергей Ган стал лучшим бомбардиром — он забил 13 мячей и сделал 4 голевые передачи.


В минувшую пятницу ещё один новосибирский спортсмен, лыжник Андрей Собакарев, получил медаль Универсиады — он выиграл серебро в командном спринте.

Прочтений: 690

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено