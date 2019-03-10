В НОВАТе концертом отметили 110-летие первого главного дирижёра театра

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Музыканты исполнили сцены и арии из любимых опер Исидора Зака
В воскресенье, 10 марта, в НОВАТе состоялся концерт «Праздник оперы», приуроченный к 110-летию известного советского дирижёра Исидора Зака, который был первым главным дирижёром Новосибирского театра оперы и балета.
Дирижировал концертом известный скрипач и концертмейстер Израильского симфонического оркестра Илья Коновалов, который является правнуком первого главного дирижёра.
«Я считаю, что концерт прошёл замечательно. Оркестр Оперного театра играл превосходно. И я совершенно потрясён молодыми и не только молодыми певцами. <...> Были прекрасные произведения и русской классики, и зарубежной классики. Публика была, я думаю, довольна. <...> Для меня выступление в Новосибирске отличается от других, потому что родные стены. Это более ответственно. Это очень особенные впечатления для меня, всё-таки родной город. Все мои функции как человека и музыканта здесь совершенно особенные», — рассказал корреспонденту НГС Илья Коновалов.
В концерте приняли участие солисты оперы, хор и симфонический оркестр театра. Они исполнили сцены и арии из любимых опер Исидора Зака.
В начале февраля Новосибирский оперный театр открывал продажу дополнительных билетов на выступление всемирно известного артиста балета Сергея Полунина. Места находились в оркестровой яме.
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Александра Трофименко
Фото Евгения Иванова
У меня тоже особые впечатления от родного города. Находясь здесь, чувствую, какие замечательные люди. Как пракрасен город. Все такое родное. Всё знакомое.
Но живу в Канаде.