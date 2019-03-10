В НОВАТе концертом отметили 110-летие первого главного дирижёра театра

«Я считаю, что концерт прошёл замечательно. Оркестр Оперного театра играл превосходно. И я совершенно потрясён молодыми и не только молодыми певцами. <...> Были прекрасные произведения и русской классики, и зарубежной классики. Публика была, я думаю, довольна. <...> Для меня выступление в Новосибирске отличается от других, потому что родные стены. Это более ответственно. Это очень особенные впечатления для меня, всё-таки родной город. Все мои функции как человека и музыканта здесь совершенно особенные», — рассказал корреспонденту НГС Илья Коновалов.

