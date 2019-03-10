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usd 65.96
eur 74.57
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В НОВАТе концертом отметили 110-летие первого главного дирижёра театра

Выступили солисты оперы, хор и симфонический оркестр театра, а также правнук знаменитого дирижёра

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Музыканты исполнили сцены и арии из любимых опер Исидора Зака

Фото: Евгения Иванова

В воскресенье, 10 марта, в НОВАТе состоялся концерт «Праздник оперы», приуроченный к 110-летию известного советского дирижёра Исидора Зака, который был первым главным дирижёром Новосибирского театра оперы и балета.

Дирижировал концертом известный скрипач и концертмейстер Израильского симфонического оркестра Илья Коновалов, который является правнуком первого главного дирижёра.

Илья Коновалов гастролирует по всему миру

Фото: Евгения Иванова

«Я считаю, что концерт прошёл замечательно. Оркестр Оперного театра играл превосходно. И я совершенно потрясён молодыми и не только молодыми певцами. <...> Были прекрасные произведения и русской классики, и зарубежной классики. Публика была, я думаю, довольна. <...> Для меня выступление в Новосибирске отличается от других, потому что родные стены. Это более ответственно. Это очень особенные впечатления для меня, всё-таки родной город. Все мои функции как человека и музыканта здесь совершенно особенные», — рассказал корреспонденту НГС Илья Коновалов.

В концерте приняли участие солисты оперы, хор и симфонический оркестр театра. Они исполнили сцены и арии из любимых опер Исидора Зака.

В концерте приняли участие солисты оперы, хор и симфонический оркестр театра

Фото: Евгения Иванова

В начале февраля Новосибирский оперный театр открывал продажу дополнительных билетов на выступление всемирно известного артиста балета Сергея Полунина. Места находились в оркестровой яме.

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Александра Трофименко
Фото Евгения Иванова

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КОММЕНТАРИИ (23)

1лена
10 март 2019 в 22:12

так смешно название новат звучит.

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Директор Завода (Ржака)
10 март 2019 в 22:07

У меня тоже особые впечатления от родного города. Находясь здесь, чувствую, какие замечательные люди. Как пракрасен город. Все такое родное. Всё знакомое.
Но живу в Канаде.

Свистун🐓{Петух}🐓-с-приплясом
10 март 2019 в 22:09

Отличный театр, регулярно туда хожу несмотря на то что билеты довольно дорогие.