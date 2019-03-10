Новосибирские футболисты одержали важную победу над командой «Газпром-Югра»

В воскресенье, 10 марта, завершился второй матч 14-го тура Суперлиги по мини-футболу, в котором новосибирский «Сибиряк» обыграл команду из Югорска «Газпром-Югра» со счётом 4:3.

«Сегодня удалось достучаться до ребят, они услышали меня и показали ту игру в обороне, ту самоотдачу, которую хотелось бы видеть во всех играх. Дотерпели, дождались своих моментов и реализовали их. Но самое главное — это хорошая игра в обороне, нашей команде не всегда хватает запредельного желания играть и выложиться. Сегодня это было, и, возможно, отсюда такой результат», — сообщил главный тренер новосибирской команды Сергей Иванов.