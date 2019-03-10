Новосибирские футболисты одержали важную победу над командой «Газпром-Югра»

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Новосибирские футболисты обыграли одного из лидеров Суперлиги
В воскресенье, 10 марта, завершился второй матч 14-го тура Суперлиги по мини-футболу, в котором новосибирский «Сибиряк» обыграл команду из Югорска «Газпром-Югра» со счётом 4:3.
«Сегодня удалось достучаться до ребят, они услышали меня и показали ту игру в обороне, ту самоотдачу, которую хотелось бы видеть во всех играх. Дотерпели, дождались своих моментов и реализовали их. Но самое главное — это хорошая игра в обороне, нашей команде не всегда хватает запредельного желания играть и выложиться. Сегодня это было, и, возможно, отсюда такой результат», — сообщил главный тренер новосибирской команды Сергей Иванов.
«Газпром-Югра» сейчас является одним из лидеров Суперлиги, занимая 3-е место. «Сибиряк» находится на 7-й строчке турнирной таблицы. Следующий тур пройдёт в конце марта. Новосибирская команда сыграет с «Динамо-Самара» 22-го и 23-го числа.
В конце февраля новосибирцы проиграли команде из Екатеринбурга со счётом 1:8. Единственный мяч в ворота соперников смог забить игрок Иван Костяной.
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Александра Трофименко
Фото pmfk-sibiryak.ru/
Олеее-оле-оле-оле! "Сибиряк" - чемпион! ;)
Надо Гол! На-до Гол! На-до на-до на-до Гол Гол гол! ;)
"Сибиряк" – Оле, Оле, Оле, Лучше всех! На земле! ;)
Повезло им просто! Мы Новосибирцы болели за Газпром. До здравствует Газпром-Югра, Ураааааа