«Залезли ночью на балконы»: в домах на ЖК «Просторном» срезали баннеры с требованием сдать дома

Вывесившие баннеры требовали сдать дома как можно скорее





Сегодня ночью в жилом комплексе «Просторный» неизвестные срезали баннеры на балконах 5 жильцов — вывесившие баннеры требовали сдать дома как можно скорее.





Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель Вадим. «На жилмассиве "Просторный" инициативная группа разместила баннеры на своих балконах с требованием скорейшей сдачи домов. Застройщик или УК застройщика наняли промышленных альпинистов, которые ночью залезали на балконы, перепугали жильцов и детей и украли баннера» — рассказал читатель.





Так выглядели все срезанные баннера





По словам Вадима, сегодня ночью баннеры были срезаны с 5 домов. «Первый баннер украли ещё позавчера, с дома [на Бронной] 18/1. Сегодня ночью ещё как минимум 5 баннеров. У меня лично не сняли пока <...>, ещё висит, но судя по геометрической прогрессии снятия <...>, завтра его тоже может уже не быть», — сказал читатель.









Сейчас, по словам читателя, жильцы у которых срезали баннеры собираются подавать заявления в полицию.





Как сообщил корреспонденту НГС председатель ПЖСК «Просторный Квартал-2» Олег Басалаев, жильцы настроены на диалог с застройщиком:





«Жители "Просторного" возмущены той кампанией, которая развернута против кооператива, по сути против них самих. Несколько человек пытаются навязать свою волю всем остальным. По нашим сведениям, они наняты конкурентами, которые всеми силами противостоят вводу домов микрорайона в эксплуатацию, так как жилье практически такого же качества как у них, будет стоить в полтора раза дешевле, но это будет жилье со свидетельствами о праве собственности. Именно этого боятся застройщики, нанимающие людей, которые пытаются манипулировать мнением инвесторов.







Недавно мы получили письмо, которое подписали около двух сотен человек, они возмущены действиями нескольких членов кооператива, которые предлагают вешать на балконы баннеры, указанного в вашем письме содержания. Люди, подписавшие письмо не без оснований полагают, что это бросает тень на кооператив, дискредитирует тех инвесторов, кто купил здесь квартиры и микрорайон в целом.







Подавляющее большинство жителей настроены на конструктивный диалог с застройщиком, они понимают, что есть временные трудности, которые скоро кончатся, а квартиры удачной планировки и в экологически чистом районе у них останутся.







Что касается описанного вами происшествия, то в настоящее время на микрорайоне идет заделка швов и утепление фасадов зданий. Работы проводятся с использованием высотного оборудования – строительных люлек, автовышек, альпинистов. Мы будем разбираться в ситуации, хорошо, что никто не пострадал. И если это оборудование принадлежало подрядчикам, выполняющим высотные работы, то нужно понимать, что если какой-то человек заблокировал трос, на котором работал альпинист, то он подверг его жизнь опасности и эти действия регулируются уголовным законодательством», — прокомментировал он.





Недавно известный московский блогер Илья Варламов опубликовал в своём ЖЖ статью, в которой раскритиковал жилой комплекс «Просторный», находящийся в Кировском районе Новосибирска. Жителей возмутили нападки блогера и они рассказали о том, как живут в новом микрорайоне.