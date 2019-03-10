Столбы, блины и горящие чучела: в Новосибирске отпраздновали Масленицу
Посетителям предлагали интересные конкурсы и захватывающее зрелище
Сегодня, 10 марта, в Новосибирске прошли празднования Масленицы — в каждом районе прошли народные гулянья, конкурсы и сжигание чучела Масленицы.
Самые первые гулянья начались в 12:00 в Новосибирском зоопарке, «Сосновом бору», Саду Кирова и Первомайском сквере и продолжались до самого вечера. Программы отличались в зависимости от места проведения. Так, например, в Кировском районе прошло карнавальное шествие, в котором участников награждали за лучшие карнавальные костюмы, маски и даже настроение, а в Советском районе поставили театрализованное представление и устроили конное шоу.
На праздник в Сад Кирова приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который поучаствовал в праздничной программе, сообщил читатель НГС. «Тепло, душевно и приятно. [Мэр] выступал, добрые слова сказал, просил прощения», — рассказал читатель.
В Первомайском сквере мероприятие было разделено на две части — днём состоялась конкурсная часть с возможностью заработать призы, снятые с масленичного столба, а вечером началась культурная часть.
Помимо музыкальной программы, посетители сквера смогли посмотреть на настоящее огненное шоу — артисты выступали с огненными веерами, выдували огонь и даже использовали в своём выступлении огнемёт.
После огненного шоу началось сожжение чучела Масленицы — подожгли её обычными факелами.
Вчера, 9 марта, на Новосибирском ипподроме решили устроить масленичные гулянья. Для гостей праздника организовали фотозону, дали им покормить лошадей и предлагали обереги, сделанные кузнецом.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова (1–2, 4–10), читателя НГС (3)