Столбы, блины и горящие чучела: в Новосибирске отпраздновали Масленицу

В каждом районе прошли народные гулянья, конкурсы и сжигание чучела Масленицы





Сегодня, 10 марта, в Новосибирске прошли празднования Масленицы — в каждом районе прошли народные гулянья, конкурсы и сжигание чучела Масленицы.





Самые первые гулянья начались в 12:00 в Новосибирском зоопарке, «Сосновом бору», Саду Кирова и Первомайском сквере и продолжались до самого вечера. Программы отличались в зависимости от места проведения. Так, например, в Кировском районе прошло карнавальное шествие, в котором участников награждали за лучшие карнавальные костюмы, маски и даже настроение, а в Советском районе поставили театрализованное представление и устроили конное шоу.





Самые первые гулянья начались в 12:00 в Новосибирском зоопарке, «Сосновом бору», Саду Кирова и Первомайском сквере





На праздник в Сад Кирова приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который поучаствовал в праздничной программе, сообщил читатель НГС. «Тепло, душевно и приятно. [Мэр] выступал, добрые слова сказал, просил прощения», — рассказал читатель.





На праздник в Сад Кирова приехал мэр Новосибирска





В Первомайском сквере мероприятие было разделено на две части — днём состоялась конкурсная часть с возможностью заработать призы, снятые с масленичного столба, а вечером началась культурная часть.





Попытать удачу решили даже дети





В парке организовали традиционную музыкальную программу





Собравшиеся с интересом наблюдали за выступлениями и снимали происходящее на телефоны





Помимо музыкальной программы, посетители сквера смогли посмотреть на настоящее огненное шоу — артисты выступали с огненными веерами, выдували огонь и даже использовали в своём выступлении огнемёт.





Посетители сквера смогли посмотреть на настоящее огненное шоу





Выступающие выдували огонь и вращали огненные веера





Заключительной частью огненного шоу стало выступление артиста с огнемётом





После огненного шоу началось сожжение чучела Масленицы — подожгли её обычными факелами.





Чучело подожгли обычными факелами





Так в Новосибирске проводили зиму





Вчера, 9 марта, на Новосибирском ипподроме решили устроить масленичные гулянья. Для гостей праздника организовали фотозону, дали им покормить лошадей и предлагали обереги, сделанные кузнецом.