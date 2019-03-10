Столбы, блины и горящие чучела: в Новосибирске отпраздновали Масленицу

Посетителям предлагали интересные конкурсы и захватывающее зрелище

В каждом районе прошли народные гулянья, конкурсы и сжигание чучела Масленицы
В каждом районе прошли народные гулянья, конкурсы и сжигание чучела Масленицы


Сегодня, 10 марта, в Новосибирске прошли празднования Масленицы — в каждом районе прошли народные гулянья, конкурсы и сжигание чучела Масленицы.


Самые первые гулянья начались в 12:00 в Новосибирском зоопарке, «Сосновом бору», Саду Кирова и Первомайском сквере и продолжались до самого вечера. Программы отличались в зависимости от места проведения. Так, например, в Кировском районе прошло карнавальное шествие, в котором участников награждали за лучшие карнавальные костюмы, маски и даже настроение, а в Советском районе поставили театрализованное представление и устроили конное шоу. 


Самые первые гулянья начались в 12:00 в Новосибирском зоопарке, «Сосновом бору», Саду Кирова и Первомайском сквере
Самые первые гулянья начались в 12:00 в Новосибирском зоопарке, «Сосновом бору», Саду Кирова и Первомайском сквере


На праздник в Сад Кирова приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который поучаствовал в праздничной программе, сообщил читатель НГС. «Тепло, душевно и приятно. [Мэр] выступал, добрые слова сказал, просил прощения», — рассказал читатель.


На праздник в Сад Кирова приехал мэр Новосибирска
На праздник в Сад Кирова приехал мэр Новосибирска


В Первомайском сквере мероприятие было разделено на две части — днём состоялась конкурсная часть с возможностью заработать призы, снятые с масленичного столба, а вечером началась культурная часть.


Попытать удачу решили даже дети
Попытать удачу решили даже дети


В парке организовали традиционную музыкальную программу
В парке организовали традиционную музыкальную программу


Собравшиеся с интересом наблюдали за выступлениями и снимали происходящее на телефоны
Собравшиеся с интересом наблюдали за выступлениями и снимали происходящее на телефоны


Помимо музыкальной программы, посетители сквера смогли посмотреть на настоящее огненное шоу — артисты выступали с огненными веерами, выдували огонь и даже использовали в своём выступлении огнемёт.


Посетители сквера смогли посмотреть на настоящее огненное шоу
Посетители сквера смогли посмотреть на настоящее огненное шоу


Выступающие выдували огонь и вращали огненные веера
Выступающие выдували огонь и вращали огненные веера


Заключительной частью огненного шоу стало выступление артиста с огнемётом
Заключительной частью огненного шоу стало выступление артиста с огнемётом


После огненного шоу началось сожжение чучела Масленицы — подожгли её обычными факелами.


Чучело подожгли обычными факелами
Чучело подожгли обычными факелами


Так в Новосибирске проводили зиму
Так в Новосибирске проводили зиму


Вчера, 9 марта, на Новосибирском ипподроме решили устроить масленичные гулянья. Для гостей праздника организовали фотозону, дали им покормить лошадей и предлагали обереги, сделанные кузнецом.

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