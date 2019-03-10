«У рыб тоже должен быть праздник»: в дельфинарии акул и скатов накормили блинами из кальмаров

Так в дельфинарии решили отметить Масленицу

Акул и скатов накормили блинами, приготовленными из кальмаров
Акул и скатов накормили блинами, приготовленными из кальмаров


Сегодня днём в центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» решили дать шанс рыбам отметить Масленицу — их накормили специальными блинами, приготовленными из кальмаров.


Об этом корреспонденту НГС рассказал представитель центра «Дельфиния» Антон Нагорняк. «Мы сделали блины из кальмаров и решили устроить подводную Масленицу, потому что у рыб и акул тоже должен быть праздник», — объяснил задумку Антон Нагорняк.



Блины попробовали несколько рыб, но больше всего угощения досталось скату бычерылу и зебровым акулам. По словам Антона Нагорняка, посетители были увлечены наблюдением за процессом кормления. «Выражали восторг, говорили "Ух, ты!" и "Неужели!"», — сказал представитель центра.



Блины были сделаны из кальмаров
Блины были сделаны из кальмаров


В «Дельфинии» часто проводят необычные мероприятия, приуроченные к праздникам. Так, например, в середине декабря 2018 года к рыбам нырнул Дед Мороз — акула захотела съесть его колпак. А в ноябре 2018 года в «Дельфинии» начали проводить новогодние корпоративы — часть программы проходит в зале для представлений, оставшаяся часть праздника — в зоне для фуршета.

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