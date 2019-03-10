Власти решили забрать землю вблизи «Большой Медведицы» для расширения улицы Светлановской
На зарезервированных участках запретят стройку и оросительные работы
Власти Новосибирска заберут 2 гектара земли неподалёку от торгово-выставочного комплекса «Большая Медведица» в Заельцовском районе города — на этих участках планируется выполнить работы по расширению улицы Светлановской.
Постановление о резервировании земель для нужд Новосибирска опубликовано на официальном сайте мэрии 7 марта.
«В целях планируемого размещения автомобильной дороги общего пользования по улице Светлановской в Заельцовском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска <...> "О проекте планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук" <...>», — говорится в документе за подписью мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
Земли площадью 2 гектара зарезервируют на три года. Согласно тексту постановления, в границах изъятых участков собственникам и землевладельцам запретят строить какие-либо здания. Участки находятся в границах между поворотом со Светлановской на улицу Георгия Колонды и торгово-выставочным комплексом «Большая Медведица».
На улице Светлановской часто собираются пробки — автомобили, выезжающие с улицы Георгия Колонды и Светлановской, сливаются в одну полосу с двух направлений. В конце октября власти сообщили, что нашли способ избавиться от пробок, и поменяли знаки на перекрёстке Окружной и Рекордного переулка.
В начале марта стало известно, что власти заберут 100 гектаров земли в Калининском и Заельцовском районах города. Через изъятые участки пройдёт дорога, которая соединит улицу Аэропорт и улицу Краузе. Дорога станет продолжением Красного проспекта.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Дмитрий Здорников
Фото Ирины Малыгиной (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)