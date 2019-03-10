Власти решили забрать землю вблизи «Большой Медведицы» для расширения улицы Светлановской

На зарезервированных участках планируется выполнить работы по расширению улицы Светлановской





Власти Новосибирска заберут 2 гектара земли неподалёку от торгово-выставочного комплекса «Большая Медведица» в Заельцовском районе города — на этих участках планируется выполнить работы по расширению улицы Светлановской.





Постановление о резервировании земель для нужд Новосибирска опубликовано на официальном сайте мэрии 7 марта.







«В целях планируемого размещения автомобильной дороги общего пользования по улице Светлановской в Заельцовском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска <...> "О проекте планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук" <...>», — говорится в документе за подписью мэра Новосибирска Анатолия Локтя.





Участки находятся в границах между поворотом со Светлановской на улицу Георгия Колонды и торгово-выставочным комплексом «Большая Медведица»





Земли площадью 2 гектара зарезервируют на три года. Согласно тексту постановления, в границах изъятых участков собственникам и землевладельцам запретят строить какие-либо здания. Участки находятся в границах между поворотом со Светлановской на улицу Георгия Колонды и торгово-выставочным комплексом «Большая Медведица».







На улице Светлановской часто собираются пробки — автомобили, выезжающие с улицы Георгия Колонды и Светлановской, сливаются в одну полосу с двух направлений. В конце октября власти сообщили, что нашли способ избавиться от пробок, и поменяли знаки на перекрёстке Окружной и Рекордного переулка.





В начале марта стало известно, что власти заберут 100 гектаров земли в Калининском и Заельцовском районах города. Через изъятые участки пройдёт дорога, которая соединит улицу Аэропорт и улицу Краузе. Дорога станет продолжением Красного проспекта.