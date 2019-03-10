«Мерседес» влетел в киоск с мороженым на остановке «Холодильная»

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В результате аварии «Мерседес» въехал в киоск с мороженым, который установлен на остановке «Холодильная»
Сегодня утром, 10 марта, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Corolla и Mercedes-Benz — в результате аварии «Мерседес» въехал в киоск с мороженым, который установлен на остановке «Холодильная».
Как сообщил корреспонденту НГС читатель Анатолий, предоставивший видео, авария произошла ещё утром. «Я там мимо проезжал примерно в 10:10. <...> О пострадавших я не знаю. Ну, если судить по повреждениям, то "Тойота" на разворот хотела [пойти] и "Мерса" не пропустила», — предположил читатель.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в аварии, вероятно, никто не пострадал. «Пока информации по пострадавшим нет. О пострадавших сразу сообщают по дежурным сетям и нам. По простому столкновению [информация быстро не поступает] — их до 200 в день происходит», — объяснили в пресс-службе ведомства.
По словам читателя, на месте работали бригада скорой помощи и несколько сотрудников ГИБДД, которые опрашивали очевидцев.
В середине августа 2018 года ранним утром «Мерседес» врезался в киоск на Никитина — один человек погиб на месте, троих госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позднее стало известно, что в больнице скончалась продавщица из киоска.
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/act54
ни в одной стране мире кроме Сомали, не видел киосков вдоль дороги. Наверное из целей безопасности их не ставят в развитых странах. Сам киосок не держит удар в отличии от дома что мы видим на фото. А если еще и покупатели стоят то пиши пропало. Сколько еще людей должно погибнуть чтобы местные власти начали включать голову.