Власти потратят 37 миллионов на строительство детского сада в Первомайском районе

Большая часть средств уйдёт на благоустройство и озеленение территории

Ввести в эксплуатацию новый детский сад планируют в декабре 2019 года
Ввести в эксплуатацию новый детский сад планируют в декабре 2019 года


Министерство строительства Новосибирской области потратит 37 миллионов рублей на строительство нового детского сада в Первомайском районе города — ввести в эксплуатацию его планируют в декабре 2019 года.


Согласно документам, опубликованным 7 марта на сайте госзакупок, 13 миллионов уйдёт на выполнение строительных работ, а 15,2 миллиона потратят на благоустройство и озеленение. Новый детский сад появится на 2-й улице Марата, в микрорайоне «Весенний». Средства будут выделены из областного бюджета. Подрядчик должен приступить к строительству уже в апреле, а закончить работы и передать детский сад властям — до 15 декабря 2019 года.


Строительные работы начались ещё в октябре 2018 года. На площадке забили сваи и начали подготавливать фундамент. Застройку осуществляла компания «Первый строительный фонд». По словам застройщика, здание детского сада рассчитано на 220 мест, а на его территории разобьют мини-скверы. Новый детский сад станет вторым в микрорайоне, так как одного на всех жителей не хватает.


В сентябре 2018 года в Первомайском районе открылась новая школа — ей присвоили имя Елизаветы Глинки, погибшей в декабре 2016 года во время авиакатастрофы Ту-154, когда самолёт упал после вылета из Сочи.

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