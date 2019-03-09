На Шлюзе пропала девушка в темно-зеленом пуховике: она вышла из дома своего дедушки и не вернулась

Пропавшая не выходит на связь два дня

О Екатерине Нафиковой ничего не известно с четверга





Добровольцы из поискового отряда «Маяк» попросили помощи в поисках 16-летней Екатерины Нафиковой — уже два дня о девушке ничего не известно.







Руководитель отряда Павел Злобин пояснил, что 7 марта, около 23:50, Екатерина ушла из дома на Шлюзовой улице, после чего пропала.







«Ушла она из дома деда, куда и зачем, к сожалению, неизвестно», — рассказал Павел Злобин.







Как сообщается в ориентировке, у Екатерины Нафиковой худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Рост пропавшей — 176 сантиметров. В день исчезновения на ней был клетчатый шарф, тёмно-зеленый пуховик, чёрные джинсы, на ногах были бордовые кроссовки.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят позвонить на горячую линию поискового отряда 8–951–393–09–11 или по номеру экстренных служб 112.





За несколько дней до этого в Новосибирске искали 29-летнюю девушку — она вышла из машины возле поликлиники и пропала. Вчера стало известно, что сибирячка сама вернулась домой, когда узнала, что её ищут в социальных сетях.