На Шлюзе пропала девушка в темно-зеленом пуховике: она вышла из дома своего дедушки и не вернулась

Пропавшая не выходит на связь два дня

О Екатерине Нафиковой ничего не известно с четверга
О Екатерине Нафиковой ничего не известно с четверга


Добровольцы из поискового отряда «Маяк» попросили помощи в поисках 16-летней Екатерины Нафиковой — уже два дня о девушке ничего не известно.


Руководитель отряда Павел Злобин пояснил, что 7 марта, около 23:50, Екатерина ушла из дома на Шлюзовой улице, после чего пропала. 


«Ушла она из дома деда, куда и зачем, к сожалению, неизвестно», — рассказал Павел Злобин. 


Как сообщается в ориентировке, у Екатерины Нафиковой худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Рост пропавшей — 176 сантиметров. В день исчезновения на ней был клетчатый шарф, тёмно-зеленый пуховик, чёрные джинсы, на ногах были бордовые кроссовки.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят позвонить на горячую линию поискового отряда 8–951–393–09–11 или по номеру экстренных служб 112. 


За несколько дней до этого в Новосибирске искали 29-летнюю девушку — она вышла из машины возле поликлиники и пропала. Вчера стало известно, что сибирячка сама вернулась домой, когда узнала, что её ищут в социальных сетях. 

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