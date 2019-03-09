Нервно: БК «Новосибирск» выиграл важный матч в Москве

Игра проходила в спортивном комплексе ЦСКА в Москве





Баскетбольный клуб «Новосибирск» выиграл московскому ЦСКА-2 в гостевом матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.







Игра проходила вечером 9 марта в Новосибирске и завершилась со счётом 83:79 в пользу новосибирских баскетболистов 79:83 (20:19, 18:20, 12:23, 29:21).





Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 19. В копилке у разыгрывающего Сергея Токарева 15 очков, у защитника Кирилла Писклова — 14 очков.







«Мы выиграли очень важный и трудный матч на выезде. Эта победа оставляет нам шанс бороться за пятое место в регулярном чемпионате. Считаю, что много сил потратили, в первую очередь психологических, в предыдущем матче в Самаре, поэтому не все сразу получалось в этой встрече. Но, благодаря защите и быстрому переходу в атаку, удалось поймать свою игру. Во второй половине матча стали доминировать, но в середине четвёртой четверти опять где-то потеряли концентрацию. Это и привело к такой нервной концовке. Очень рад, что ребята собрались, не опускали руки, а в конце за счёт опыта довели матч до победы», — рассказал главный тренер команды Владимир Певнев.





Команда играла в обновленном составе: пару дней назад БК «Новосибирск» обзавёлся новым разыгрывающим — им стал 23-летний призёр Кубка России.