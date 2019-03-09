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Сибирячка придумала для Новосибирска Хранительницу деревянных домов

Художница Марина Ягода «нарисовала» её на доме на Советской

Хранительница «нарисована» на доме по адресу: Советская, 13
Хранительница «нарисована» на доме по адресу: Советская, 13


Новосибирская художница Марина Ягода опубликовала фотографии с домами по адресу: Советская, 11 и 13, на втором из них «нарисовала» граффити (пока в фоторедакторе) с Хранительницей деревянных домов.


Марина Ягода продолжает свой проект, в котором она фантазирует, как можно украсить тот или иной дом в Новосибирске. Первая работа проекта, как говорит сама художница, это барышня с собольком, тоже изображена на фоне деревянного домика. Новая работа — это Хранительница деревянных домов, которая нарисована на доме по адресу: Советская, 13 и охраняет деревянный дом по адресу: Советская, 11.


«Это был доходный дом, очень крутой, и сейчас он стал каким-то неказистеньким на фоне пустого фасада пятиэтажного дома. Мне захотелось его защитить, сохранить. Это вдохновило меня на такую работу. Потому что когда смотришь на этот дом, такое ощущение, что ещё немного, и он исчезнет. 


Это как оберег от меня. Волшебная сказка про этот дом. Без этого дома эта роспись теряется, не имеет смысла. А так это целый комплекс: пустой фасад становится декорацией. По-моему, это очень здорово!»


— рассказала корреспонденту НГС Марина Ягода.


Художница уверена, что если бы работа воплотилась в жизнь, то это место стало бы достопримечательностью Новосибирска, где все бы фотографировались и придумывали свои сказки.


«Новосибирск — очень индустриальный город, так случилось, что у нас очень мало памятников архитектуры, таких, которые были в то время, и эти деревянные домики — свидетели эпохи Новониколаевска. Живые артефакты. Мы ходим каждый день мимо них и как-то забываем про это», — уверена сибирячка.


Марина Ягода в работе
Марина Ягода в работе


В марте 2018 года состоялась выставка новосибирской художницы Марины Ягоды, где были представлены двухметровые холсты со сказочными героинями.

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