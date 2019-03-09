Умер Владимир Этуш

Народный артист СССР скончался на 97-м году жизни

Время и место прощания с артистом станут известны позднее
Время и место прощания с артистом станут известны позднее

Скончался народный артист СССР Владимир Этуш. 8 марта артисту стало плохо, его на скорой увезли в реанимацию без сознания, но врачам не удалось его спасти. Он умер на 97-м году жизни.


Известно, что месяц назад Владимир Этуш перенес инсульт. Но после пары недель в больнице он вернулся домой. Вчера его снова госпитализировали, а сегодня утром он умер.


Информацию о смерти Владимира Этуша подтвердил ТАСС директор Театра им. Вахтангова.


«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», — сказал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

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