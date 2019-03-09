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Артём Лоскутов возмутился, что шествие активистов «Молодой гвардии» на 8 Марта назвали Монстрацией

Шествие официально назвали «Дорогая, ты права», но были и упоминания Монстрации

Шествие «Дорогая, ты права» прошло в 12 крупных городах России и собрало 2 тысячи человек, сообщает РИА Новости
Шествие «Дорогая, ты права» прошло в 12 крупных городах России и собрало 2 тысячи человек, сообщает РИА Новости


На своей странице в Facebook организатор Монстрации из Новосибирска Артём Лоскутов возмутился, что вчерашнее шествие «Дорогая, ты права», посвящённое 8 Марта, активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) называли Монстрацией.


«Когда это называют Монстрацией — а они называют, в каждой новости и в каждом отчёте — и по Первому каналу это транслируется, и по "России", это использование названия чужого, да. Этот унылый комсомол, который, я думал, уже лет десять как похоронили, как-то очень по-своему ограниченно понял Монстрацию как "шествие с шутливыми плакатами" и делает вид, что теперь проводит по 10 Монстраций по стране именно он. И не 1 мая, а 8 марта. И не потому, что это способ высказаться для участников, а потому что "бабам цветы"», — объяснил корреспонденту НГС Артём Лоскутов.


Такой текст Артём Лоскутов опубликовал на своей странице
Такой текст Артём Лоскутов опубликовал на своей странице


По мнению Лоскутова, лозунги по всей стране были идентичны и нарисованы одинаково.


«Видел про два-три города упоминания очень скромные: МГЕР выйдет и проведёт акцию, то есть туда никого не приглашали со стороны. С точки зрения феминистской повестки я даже не хочу пытаться их оценить. "Я сегодня вынес мусор" — это же не троллинг, они закупили тюльпанов и раздают женщинам, то есть они правда думают, что так поздравляют женщин и это не издёвка».


Участники шествия с плакатами в Санкт-Петербурге
Участники шествия с плакатами в Санкт-Петербурге


Судя по анонсам мероприятия в разных городах, лозунги были следующими: «Ты самая красивая», «Мама, я надел шапку!», «У моей бабушки самые вкусные котлетки», «Дорогая, ты права», «Ты можешь быть кем угодно», «Не загоняй себя в рамки», «Я уважаю твой выбор, потому что ты красавчик» и так далее.


Пресс-секретарь МГЕР в Санкт-Петербурге Александра Турапина пояснила корреспонденту НГС, что их организация о проведении Монстрации не заявляла ни в одном официальном пресс-релизе. В их группе в соцсети «ВКонтакте» действительно это слово не упоминается, но, например, в Уфе в официальном релизе акцию назвали «монстрацией».


В Уфе шествие называется «монстрацией» в официальном объявлении
В Уфе шествие называется «монстрацией» в официальном объявлении


Артём Лоскутов проводит параллель с ситуацией в Новосибирске в 2016 году, когда мэрия не согласовывала акцию и позвала всех на свою под названием «ВсеШествие».


«Согнали спортсменов, раздали по списку лозунги "смешные", на одном рулоне обоев нарисованные. Очень выглядело уныло, настоящая Монстрация шла отдельно и отстала с лозунгом "Здесь вам не Москва", и за это отставание меня потом судили дважды. В общем, в городе Новосибирске с тех пор Монстрацию не подделывают, разочаровались в идее. Теперь подделывают во всей остальной России», — говорит Артём Лоскутов.


НГС вёл онлайн-трансляцию Монстрации 2018 года.

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