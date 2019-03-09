Приблизили Масленицу: 300 человек поучаствовали в гуляньях на Новосибирском ипподроме
Помимо блинов и чучела в программе были конные забеги и обереги от кузнеца
Сегодня, 9 марта, на Новосибирском ипподроме решили устроить Масленичные гуляния, потому что 10 марта будет очень много площадок. Для гостей праздника организовали фотозону, дали им покормить лошадей и предлагали обереги, сделанные кузнецом.
«Около 300 человек пришли на праздник — очень много детей было. Гости праздника водили хороводы, танцевали, катались на лошадках, кормили их. Была организована фотозона, конный забег, различные мастер-классы. Угощали блинами, пловом, шашлыками. В конце, конечно, сжигание чучела, а тех, кто остался после основной программы, катаем сейчас на снегоходах», — рассказала корреспонденту НГС один из организаторов Галина Борисенко.
Кроме того, гости праздника могли получить оберег, сделанный кузнецом, и пофотографироваться с хаски.
6 марта студенты новосибирского вуза сожгли 2-метровое чучело с большими губами и проводили зиму.
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Мария Тищенко
Фото и видео Галины Борисенко