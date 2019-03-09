фоторепортаж

Приблизили Масленицу: 300 человек поучаствовали в гуляньях на Новосибирском ипподроме

Помимо блинов и чучела в программе были конные забеги и обереги от кузнеца

Чучело на Новосибирском ипподроме
Чучело на Новосибирском ипподроме


Сегодня, 9 марта, на Новосибирском ипподроме решили устроить Масленичные гуляния, потому что 10 марта будет очень много площадок. Для гостей праздника организовали фотозону, дали им покормить лошадей и предлагали обереги, сделанные кузнецом.


«Около 300 человек пришли на праздник — очень много детей было. Гости праздника водили хороводы, танцевали, катались на лошадках, кормили их. Была организована фотозона, конный забег, различные мастер-классы. Угощали блинами, пловом, шашлыками. В конце, конечно, сжигание чучела, а тех, кто остался после основной программы, катаем сейчас на снегоходах», — рассказала корреспонденту НГС один из организаторов Галина Борисенко.


Кузнец делает обереги


Выступал ансамбль русской песни «Свои люди»
Выступал ансамбль русской песни «Свои люди»


Так была оформлена фотозона
Так была оформлена фотозона


Гостей угощали блинами
Гостей угощали блинами


На празднике были различные мастер-классы
На празднике были различные мастер-классы


Гости могли сфотографироваться с хаски
Гости могли сфотографироваться с хаски


Праздник завершился традиционным сжиганием чучела


Кроме того, гости праздника могли получить оберег, сделанный кузнецом, и пофотографироваться с хаски.


6 марта студенты новосибирского вуза сожгли 2-метровое чучело с большими губами и проводили зиму.

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