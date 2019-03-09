Единственный в мире профессиональный театр с глухими актёрами покажет в Новосибирске жестовую песню

Труппа театра прилетела в Новосибирск 8 марта и сейчас готовится к спектаклю, который состоится 9 марта в 19:00. Художественный руководитель театра Анна Башенкова родом из Новосибирска, в этом городе «Недослов» впервые на гастролях





В новосибирский театр «Красный факел» на гастроли приехал единственный в мире профессиональный театр для глухих «Недослов»: сегодня, 9 марта, показывают спектакль «Здесь птицы не поют» в уникальном жанре — жестовая песня.





«"Здесь птицы не поют" — это спектакль по военным песням. Мы выбрали его из нашего репертуара прежде всего потому, что хотим поделиться этой тематикой с нашими зрителями и это уникальный жанр — жестовая песня. В среде глухих это распространённая история: человек, который исполняет песню, её не слышит и поёт руками. Мы спектакль возим для того, чтобы показать, как это может быть на профессиональном уровне — как неслышашим людям, так и слышащим, чтобы они знали, что такое вообще возможно. Это мощный материал, который понятен всем и смотрится эмоционально», — рассказал корреспонденту НГС директор театра «Недослов» Сергей Бидный.





По его словам, одна из задач театра — объединить разные социальные группы, которые в обычной жизни, как правило, не соприкасаются — слышащие и глухие люди.





«Мы стараемся выступать в лучших театрах города, когда приезжаем на гастроли, неслучайно выбрали "Красный факел", — говорит Сергей Бидный





Второй спектакль «Малыш и Карлсон» покажут завтра, 10 марта, в 16:00 — это единственный спектакль для детей в репертуаре. Он доступен слышащим и неслыщащим детям: его озвучивают дикторы по ролям.





«Изначально он со скрипом пошёл в нашем репертуаре. Слышащие не понимали, как это делать, как они будут понимать спектакль на жестовом языке. А у неслышащих в принципе барьер непонимания, как ходить в театр, потому что всю свою сознательную жизнь, как правило, они в театр не ходили, потому что не было ни сурдопереводов, ни подстрочников. Театр им был недоступен в принципе. Мы его делаем доступным», — заявляет Сергей Бидный.





Третий спектакль «Воля вольная» на сцене представят 11 марта в 19:00.





Все актёры труппы профессионалы, выпускники специализированной Академии искусств. Фотография со спектакля «Воля вольная», в котором актёры много танцуют





«Он по Максиму Горькому — "Макар Чудра". Такая цыганщина. Это пластический спектакль. Играется на большой сцене в отличие от двух первых. Мы показываем зрителю, что глухие люди могут танцевать, как профессиональные слышащие», — отмечает Бидный.





Вход на все спектакли свободный.





В 2017 году в Новосибирске появился квест для глухих: организаторам пришлось переработать сценарии игр, в которых были только аудиоподсказки.