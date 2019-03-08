«Детка, покажи мне Калифорнию»: рэпер из Новосибирска выпустил новый клип
Исполнитель посвятил его своей девушке
Известный рэпер из Новосибирска Элджей выпустил новый рисованный клип на песню California.
Исполнитель презентовал новое видео в социальных сетях сегодня, 8 марта. Поклонники уже оставили сотни комментариев под опубликованным роликом. Они считают, что трек посвящён девушке музыканта Анастасии Ивлеевой, которая в этот день празднует день рождения.
Песня California входит в альбом Sayonara Boy 143, который Элджей выпустил в начале ноября прошлого года.
Во вторник, 5 марта, в группе исполнителя во «ВКонтакте» состоялась премьера комикса про космические путешествия. А в конце прошлого декабря Элджей попал в список самых обсуждаемых персон 2018 года.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александра Трофименко
Фото скриншот YouTube-канал Sayonara Boy
Видео YouTube-канал Sayonara Boy