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«Детка, покажи мне Калифорнию»: рэпер из Новосибирска выпустил новый клип

Исполнитель посвятил его своей девушке

Трек California входит в альбом, который рэпер презентовал в прошлом ноябре
Трек California входит в альбом, который рэпер презентовал в прошлом ноябре


Известный рэпер из Новосибирска Элджей выпустил новый рисованный клип на песню California.


Исполнитель презентовал новое видео в социальных сетях сегодня, 8 марта. Поклонники уже оставили сотни комментариев под опубликованным роликом. Они считают, что трек посвящён девушке музыканта Анастасии Ивлеевой, которая в этот день празднует день рождения.




Песня California входит в альбом Sayonara Boy 143, который Элджей выпустил в начале ноября прошлого года


Во вторник, 5 марта, в группе исполнителя во «ВКонтакте» состоялась премьера комикса про космические путешествия. А в конце прошлого декабря Элджей попал в список самых обсуждаемых персон 2018 года.

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