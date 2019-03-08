«Детка, покажи мне Калифорнию»: рэпер из Новосибирска выпустил новый клип

Трек California входит в альбом, который рэпер презентовал в прошлом ноябре





Известный рэпер из Новосибирска Элджей выпустил новый рисованный клип на песню California.





Исполнитель презентовал новое видео в социальных сетях сегодня, 8 марта. Поклонники уже оставили сотни комментариев под опубликованным роликом. Они считают, что трек посвящён девушке музыканта Анастасии Ивлеевой, которая в этот день празднует день рождения.













Песня California входит в альбом Sayonara Boy 143, который Элджей выпустил в начале ноября прошлого года.





Во вторник, 5 марта, в группе исполнителя во «ВКонтакте» состоялась премьера комикса про космические путешествия. А в конце прошлого декабря Элджей попал в список самых обсуждаемых персон 2018 года.