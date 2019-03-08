«Я ожидал, что мы завоюем медаль»: лыжник из Новосибирска получил серебро Универсиады

Андрей Собакарев выступал в дуэте со спортсменкой из Санкт-Петербурга Полиной Некрасовой





Сегодня, 8 марта, на Универсиаде в Красноярске прошёл командный спринт. Команда «Россия-2», в состав которой вошли новосибирский лыжник Андрей Собакарев и спортсменка из Санкт-Петербурга Полина Некрасова, пришла к финишу второй. Первое место в гонке заняли лыжники из команды «Россия-1».





«Я оцениваю выступление как хорошее. Конечно, я ожидал, что мы завоюем медаль, и знал, что соперничать будем в основном с нашей второй командой, но и другие страны показали сегодня хорошую борьбу. Сложностей не было, всё, с чем мы столкнулись на гонке, для меня вполне привычно. Так что гонка прошла в обыденном ключе», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Собакарев в личной переписке.





На сайте Универсиады сообщается, что лыжники бежали 6 кругов по 1,5 километра, сменяя друг друга. По итогам отборочного этапа в финал попали только 10 лучших дуэтов из России, Финляндии, Италии, Чехии, Казахстана, Японии и Швейцарии.





Это уже вторая медаль Универсиады в копилке новосибирского лыжника. В пятницу, 6 марта, в финале спринтерской гонки среди мужчин Андрей Собакарев пришёл к финишу четвёртым, но из-за дисквалификации лидера гонки стал бронзовым призёром.