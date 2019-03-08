фоторепортаж

Девушки и котики: в Новосибирске прошла выставка необычных и очень милых кошек

Плюшевые лапки и смешные уши — в фоторепортаже НГС из «Подземки»

Выставка открылась сегодня, 8 марта
Выставка открылась сегодня, 8 марта


В Новосибирске открылась выставка кошек клуба «Зоостар» — на неё привезли десятки милых и необычных котов.


Выставка начала работать 8 марта в лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте. По словам организаторов, на выставке показали породы всех групп шерсти — на ней оказались даже лысые сфинксы. Кроме того, посетителям показали специальные породные шоу с участием плюшевой британской породы, бенгальской породы, огромных мэйн-кунов и лесное шоу аборигенных пород. Выставка продлится до завтра, 9 марта.


НГС собрал самые умилительные и интересные морды. 


Глядя на некоторых котят, невозможно не умилиться
Глядя на некоторых котят, невозможно не умилиться


Время с котами проводили и девушки — виновницы сегодняшнего праздника 
Время с котами проводили и девушки — виновницы сегодняшнего праздника 


Выставка продолжится ещё завтра
Выставка продолжится ещё завтра


На выставку привезли десятки кошек множества пород
На выставку привезли десятки кошек множества пород


Среди них устраивали конкурсы
Среди них устраивали конкурсы


Некоторых дисквалифицировали за плохое поведение — царапали и шипели на ведущих 
Некоторых дисквалифицировали за плохое поведение — царапали и шипели на ведущих 


Породистые кошки кочуют из выставки к выставке и завоёвывают разные титулы 
Породистые кошки кочуют из выставки к выставке и завоёвывают разные титулы 


Обычно такие котята стоят очень дорого — ценник может доходить до шестизначных чисел
Обычно такие котята стоят очень дорого — ценник может доходить до шестизначных чисел


Организаторы всегда говорят, что кошки чувствуют себя хорошо, потому что находятся рядом со своими хозяевами
Организаторы всегда говорят, что кошки чувствуют себя хорошо, потому что находятся рядом со своими хозяевами


Красивые и титулованные котики тоже не прочь погоняться за игрушкой на верёвочке 
Красивые и титулованные котики тоже не прочь погоняться за игрушкой на верёвочке 


Иногда пушистых котят дают потискать, только сначала надо помыть руки, да и потом тоже 
Иногда пушистых котят дают потискать, только сначала надо помыть руки, да и потом тоже 


По выражению морды сложно понять, гордятся кошки своими титулами или не очень
По выражению морды сложно понять, гордятся кошки своими титулами или не очень


Здесь можно не только посмотреть на котят, но и купить их для себя
Здесь можно не только посмотреть на котят, но и купить их для себя


На выставку можно попасть за 200 рублей
На выставку можно попасть за 200 рублей


Традиционно вместе с пушистыми кошками участвуют сфинксы
Традиционно вместе с пушистыми кошками участвуют сфинксы


Недавно белые мишки-двойняшки, которые недавно родились в зоопарке, наконец-то вышли на первую прогулку. Фотограф НГС просидел в засаде несколько часов и смог сделать первые кадры новорожденных малышей.

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