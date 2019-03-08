Девушки и котики: в Новосибирске прошла выставка необычных и очень милых кошек
Плюшевые лапки и смешные уши — в фоторепортаже НГС из «Подземки»
В Новосибирске открылась выставка кошек клуба «Зоостар» — на неё привезли десятки милых и необычных котов.
Выставка начала работать 8 марта в лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте. По словам организаторов, на выставке показали породы всех групп шерсти — на ней оказались даже лысые сфинксы. Кроме того, посетителям показали специальные породные шоу с участием плюшевой британской породы, бенгальской породы, огромных мэйн-кунов и лесное шоу аборигенных пород. Выставка продлится до завтра, 9 марта.
НГС собрал самые умилительные и интересные морды.
Недавно белые мишки-двойняшки, которые недавно родились в зоопарке, наконец-то вышли на первую прогулку. Фотограф НГС просидел в засаде несколько часов и смог сделать первые кадры новорожденных малышей.
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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой