фоторепортаж Девушки и котики: в Новосибирске прошла выставка необычных и очень милых кошек Плюшевые лапки и смешные уши — в фоторепортаже НГС из «Подземки»

Выставка открылась сегодня, 8 марта

В Новосибирске открылась выставка кошек клуба «Зоостар» — на неё привезли десятки милых и необычных котов.

Выставка начала работать 8 марта в лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте. По словам организаторов, на выставке показали породы всех групп шерсти — на ней оказались даже лысые сфинксы. Кроме того, посетителям показали специальные породные шоу с участием плюшевой британской породы, бенгальской породы, огромных мэйн-кунов и лесное шоу аборигенных пород. Выставка продлится до завтра, 9 марта.

НГС собрал самые умилительные и интересные морды.

Глядя на некоторых котят, невозможно не умилиться

Время с котами проводили и девушки — виновницы сегодняшнего праздника

Выставка продолжится ещё завтра

На выставку привезли десятки кошек множества пород

Среди них устраивали конкурсы

Некоторых дисквалифицировали за плохое поведение — царапали и шипели на ведущих

Породистые кошки кочуют из выставки к выставке и завоёвывают разные титулы

Обычно такие котята стоят очень дорого — ценник может доходить до шестизначных чисел

Организаторы всегда говорят, что кошки чувствуют себя хорошо, потому что находятся рядом со своими хозяевами

Красивые и титулованные котики тоже не прочь погоняться за игрушкой на верёвочке

Иногда пушистых котят дают потискать, только сначала надо помыть руки, да и потом тоже

По выражению морды сложно понять, гордятся кошки своими титулами или не очень

Здесь можно не только посмотреть на котят, но и купить их для себя

На выставку можно попасть за 200 рублей

Традиционно вместе с пушистыми кошками участвуют сфинксы

Недавно белые мишки-двойняшки, которые недавно родились в зоопарке, наконец-то вышли на первую прогулку. Фотограф НГС просидел в засаде несколько часов и смог сделать первые кадры новорожденных малышей.

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Кирилл Шматков

Фото Ольги Бурлаковой