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«Резко расхотелось»: как банки доят клиентов при покупке по программам «Первый/Семейный автомобиль»

Изучаем подвохи программ — страховка съедает почти всю скидку

Lada Vesta SW Cross — одна из десятка моделей, которые доступны по госпрограммам
Lada Vesta SW Cross — одна из десятка моделей, которые доступны по госпрограммам


В России только возобновились программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а люди уже потекли в автосалоны. Их привлекает скидка в 10% от цены автомобиля. Но оказалось, что красивый дисконт существует больше на бумаге. Вот история одной покупки, которая в итоге не состоялась.


Вадим решил приобрести Lada Vesta SW Cross 1.6 МТ (что она собой представляет, мы рассказывали) в комплектации Luxe Multimedia. Такой автомобиль стоит 858 900 рублей, то есть попадает под условия обеих программ, лимит по которым теперь составляет 1 миллион рублей. У самого Вадима автомобили уже были, а вот его супруга никогда машиной не владела, поэтому могла купить его по программе «Первый автомобиль». При этом скидка дается только покупателям автомобилей в кредит.


План Вадима был таким: продать имеющуюся у него машину за 240 000 и использовать деньги в качестве первоначального взноса, добавив к нему скидку в 85 890 рублей (10% от цены).


Он обратился в один из автосалонов Lada в Челябинске, где ему в дополнение к госсубсидии предложили скидку в 40 000 рублей по программе Trade-in. Но иллюзии рассыпались сразу: за его нынешний автомобиль вместо 240 000, что стоят в объявлениях аналогичные модели, ему предложили лишь 200 000.


— Потом они выставят машину в салоне за 210 000, а сверху получат компенсацию в 40 000 рублей от АВТОВАЗа, — рассуждает Вадим. — Такой вот незатейливый бизнес.


Представитель дилерской сети Lada Александр Мещеряков настаивает, что цену предложили вполне адекватную:


— Конечно, когда клиенту предлагают сумму меньше той, на которую он рассчитывал, его это расстраивает, — говорит Александр Мещеряков. — Но нужно понимать, что не всегда эта сумма является рыночной стоимостью, и пытаясь продать через объявления, клиент точно так же вынужден снижать сумму. Поэтому справедливее говорить о том, что добросовестные дилеры всё же предлагают адекватную стоимость оценки по системе Trade-in, исходя из рыночных реалий. Ориентироваться на сайты объявлений я бы не стал, потому что большинство объявлений в них — частные, то есть выражают больше желания людей продать за эту стоимость, а не реальную цену модели. 


Программа скидок при сдаче прошлой машины по системе Trade-in изначально тоже была государственной, сейчас скидки предлагаются за счет дистрибьютора или самого дилера
Программа скидок при сдаче прошлой машины по системе Trade-in изначально тоже была государственной, сейчас скидки предлагаются за счет дистрибьютора или самого дилера


С программой «Первый автомобиль» тоже всё оказалось непросто: рекламируемая ставка от 0% для Вадима оказалась недоступна (требовался большой первоначальный взнос), и вместо неё предложили обычную — 12,9% годовых. Но чтобы претендовать на неё, Вадим должен был ежегодно оплачивать страховку каско в размере 35 000 рублей и страховку жизни в 40 000 рублей. Сумма страховок в 75 000 рублей почти съедала госскидку в 86 000 (10% стоимости машины) уже с первого года пользования кредитом.


— Скорее всего, если повоевать с кредитным отделом, можно снизить цену страховок за счёт франшиз или ещё каких-то условий, но мне резко расхотелось покупать, — смеётся он. — Пока эти госсубсидии выглядят разводом на деньги: загоняют покупателей в кредит под видом скидок, а реальная выгода — почти нулевая. Играют на финансовой безграмотности населения. 


Мы решили проверить факты и позвонили в один из автосалонов Lada с просьбой рассчитать условия кредита на пять лет при первоначальном взносе 200 000 рублей. Результаты получились чуть другими, но тоже любопытными. Нам предложили ставку «в районе 12%» годовых, страховку каско за 38 000 рублей и страховку жизни за 2700 рублей в месяц (32 400 рублей в год). Итого обе страховки потянули на сумму 70 400 рублей в год, что съело 80% от государственной субсидии.


— Это очень предварительные расчёты, — заверила кредитный специалист Ольга, подразумевая, что стоимость страховок при уточнённом расчёте может как уменьшиться, так и возрасти.


— А можно застраховать жизнь в другой страховой компании? Просто у меня страховка жизни по ипотечному договору на порядок дешевле, чем ваша.


— Нет, условия диктует банк, поэтому принести страховку чужой страховой нельзя.


— Но есть ли какие-то варианты?


— Варианты всегда есть, вам нужно подъехать с документами, чтобы мы сделали уточнённый расчёт.


По программе Lada Finance работают несколько банков, но условия кредитования, по словам специалиста, плюс-минус одинаковые, так что рассчитывать на серьёзные отличия не стоит.


Из бонусов: возможность включить страховку каско в сумму кредита, а страховку жизни — в сумму ежемесячного платежа. Для нашей Lada Vesta SW Cross ценой 858 900 рублей итоговая выплата с учетом процентов, страховок, основного долга и первоначального взноса получается на уровне 1,262 миллиона рублей.


Идёт ли речь о «разводе»? Не совсем: специалист Ольга пояснила, что аналогичные условия действуют при покупке в кредит и без программ «Первый/Семейный автомобиль».


Кроме того, можно обойтись и без страховки жизни, но тогда процентная ставка возрастёт с «примерно 12% до примерно 15%». Интересно, что добавка этих 3% увеличивает ежемесячный платёж всего на 1200 рублей, что значительно меньше 2700 рублей, которые предлагается отдавать за страховку жизни. Поэтому не гонитесь за низкой процентной ставкой: обязательно уточняйте, не съедается ли она страховками.


Александр Мещеряков считает, что требования банков застраховать автомобиль по КАСКО вполне оправданны:


— Банк защищает свои риски, ведь фактически вы ещё не расплатились за автомобиль, и если через три дня пользования кредитом он будет разбит о ещё более дорогой автомобиль по вашей вине, если не хватит ОСАГО, суд обяжет погасить долг перед потерпевшим, и это не считая долга банку. Но если вы настолько богаты, что можете найти деньги на всё, почему бы тогда не купить автомобиль за наличные? И никого не настораживает, что до трети автомобилистов колесят по дорогам с липовыми полисами ОСАГО либо вообще без страховки! А если такой автомобилист повредит ваше с банком имущество — автомобиль? Для рискованных людей, в конце концов, есть потребительские кредиты. 


Правда, на потребительские кредиты не действуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». 


Вадиму нравится Lada Vesta SW Cross, но не нравятся непрозрачные условия 
Вадиму нравится Lada Vesta SW Cross, но не нравятся непрозрачные условия 


Вадим решил отказаться от сделки:


— Почему эту скидку не дают при покупке за наличку? — рассуждает он. — Вот пришёл условный дядя Вася, у него двое детей, хочет купить без кредита, но ему скидку не дают. Получается, опять банкам кость кинули, а не людям. А если не привязываться к госпрограммам, можно найти ставку в районе 11,9% без лишних страховок, в итоге выплата будет тысячи на полторы меньше, и на круг получится выгоднее, чем с государственной субсидией.


Проблема не нова. Прежние госпрограммы субсидированного кредитования, которые действовали после кризиса 2008–2009 годов, провоцировали банки задирать процентные ставки, что позволяло им забирать субсидию себе. Поэтому для программ «Первый/Семейный автомобиль» процентная ставка сразу была ограничена величиной 18%. Но банки и страховые нашли другие пути «откусить» от правительственной субсидии, так что будьте внимательны при заключении договора.


— В любом случае нужно переходить к цивилизованному рынку, чтобы клиент имел выбор: есть наличные — покупайте за наличные, а если нет — банки-партнёры предлагают решение. Выбор всё равно за вами, — считает Александр Мещеряков.


Конечно, приведённый пример — частность, потому что условия кредитования зависят от банка, выбранной марки и самого клиента, поэтому уточняйте параметры кредита для ваших исходных данных. Просто имейте в виду, что за сказочными предложениями нередко кроются подвохи. 


Впервые программы «Первый/Семейный автомобиль» заработали в июле 2017 года. Спрос на них оказался высоким, и уже через три месяца выделенные государством деньги подошли к концу. Программы продлили на 2018 год, но в урезанном варианте, который действует и сейчас

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