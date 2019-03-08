На левом берегу из-за дыма эвакуировали торговый центр

Задымление произошло днём 8 марта





В ТК «Толмачёвский» в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей — внутри сильное задымление.





Об этом в редакцию НГС сообщили читатели. В сети магазинов «Колорлон» НГС подтвердили информацию об эвакуации. Подробности пока неизвестны.





По словам очевидцев, сейчас на месте работают пожарные. Как добавили в сети магазинов «Колорлон», возгорание произошло в магазине сантехники «Энкор». «У нас возгорания не было, это горит соседнее помещение. У нас просто очень сильное задымление. Эвакуация была произведена, работать сегодня он не будет, "Колорлон" в частности», — пояснили в магазине.





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