Знай наших: список новосибирских депутатов, поддержавших наказание за неуважение власти

За его принятие проголосовало шестеро новосибирцев

Закон приняли в Госдуме в третьем чтении 7 марта 
Закон приняли в Госдуме в третьем чтении 7 марта 


Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, который обязывает штрафовать людей за неуважение власти, — НГС нашёл список депутатов, представляющих Новосибирскую область, которые проголосовали за его принятие.


Документы в третьем чтении рассмотрели в Госдуме 7 марта. «За» проголосовали 327 депутатов, «против» — 40, один воздержался, ещё 82 не голосовали. Среди депутатов, которые рассматривали законопроект, были и те, кто представляет Новосибирскую область.


Так, «за» проголосовали депутаты «Единой России» Александр Жуков (представляет и Новосибирскую, и Омскую области), Виктор Игнатов, Андрей Каличенко, Александр Карелин, Максим Кудрявцев и Дмитрий Перминов. Против выступила депутат от КПРФ Вера Ганзя — она представляет и Новосибирскую, и Томскую области. Не голосовал Дмитрий Савельев, член фракции ЛДПР, который представляет ещё и Омскую область. Результаты голосования опубликовали на сайте Госдумы. 


Принятый закон предусматривает ответственность граждан за выражение в интернете «неуважения к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Если Генпрокуратура РФ найдёт подобные оскорбления в Сети, то Роскомнадзор заставит ресурс удалить их, в противном случае его заблокируют. А автора оскорбительной информации оштрафуют — если его действия не содержат уголовного наказуемого деяния, то штраф составит 30–100 тысяч рублей, за повторное нарушение — 100–200 тысяч рублей или арест на 15 суток. Штраф за последующие нарушения составят 200–300 тысяч рублей или могут закончиться арестом. 


В феврале депутаты обсуждали ещё несколько поправок и законопроектов, связанных с интернетом — в том числе они приняли закон об изоляции российского сегмента интернета. Кроме того, недавно военнослужащим запретили пользоваться смартфонами

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