«8 Марта не о цветах!»: феминистки устроили пикет в центре Новосибирска
Они выступили против женской дискриминации и в защиту права на аборт
В Новосибирске прошёл пикет за права женщин — феминистки вышли с плакатами у музыкального фонтана рядом с театром «Глобус».
Пикет начался в 12:00, на него собрались 37 человек, среди которых были и мужчины. По словам организатора пикета Марины Филипповой, исторически 8 Марта связан не просто с женщинами, а с борьбой за женские права.
«Тематика у нас обширная. Мы привлекаем внимание к таким проблемам, как проблемам насилия женщин, репродуктивного насилия, например, к выводу абортов из системы ОМС, проблемам нормализации насилия в СМИ и, конечно, трудовой дискриминации. <...> Первоначальное название праздника — день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, а сейчас это стало частью этой системы, с которой изначально этот праздник должен был бороться. <...> Тут есть журналистки, фотографини, студентки, активистки, участники РФО "ОНА", школьницы», — рассказала Марина Филиппова.
Девушки под присмотром полицейских вышли с плакатами «8 Марта не о цветах!», «Цветами не прикрыть насилие», «Женщины не соперницы, а подруги. Нам нужна солидарность» и другими.
НГС попытался разобраться в феномене российского феминизма — и ответил на главные вопросы.
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Кирилл Шматков
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