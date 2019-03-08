Усыпали цветами: как Новосибирск отмечает 8 Марта
Море тюльпанов, завтрак в постель и улыбчивые красавицы — НГС следит за праздником в режиме онлайн
Сегодня, если вы забыли, — Международный женский день. Все девушки, жёны, мамы, бабушки получают поздравления — давайте поздравим их вместе.
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Если вы ещё не видели — в Новосибирске тоже сделали красивый клип к 8 Марта. В нём известные новосибирцы, в том числе главный редактор НГС Александр Агафонов, прочитали стихи о любви. Очень красиво!
Управление Росгвардии по Новосибирской области прислало праздничный и очень красивый ролик из федеральной Росгвардии.
«Героини ролика — женщины, проходящие службу в самых разных подразделениях Росгвардии: от центрального аппарата и медицинских учреждений до отрядов специального назначения и вневедомственной охраны. На видео они не только предстанут во всей красе, но и продемонстрируют свои профессиональные навыки, а также произнесут важные слова, объясняющие их роль в защите родной страны», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Кстати, узнали голос за кадром? Это советский и российский актёр театра и кино и голос телеканала «СТС» Сергей Чонишвили.
А сейчас самая вкусная подборка — давайте смотреть, чем новосибирцы кормили своих любимых сегодня утром.
Классика!
Решили посмотреть в Instagram, как сибирячки провели праздничное утро — тюльпаны, конечно, неотъемлемый атрибут, но кто-то обошёлся огромным воздушным шариком.
Мы тут на днях поспрашивали мужчин в торговых центрах о том, что подарят своим половинкам и сколько готовы на это потратить. Заодно они признались, что получили на День защитника Отечества.
Если вы вдруг не придумали, как провести эти длинные выходные, то вот вам идея. Новосибирский автовокзал объявил о скидках на проезд для женщин к 8 Марта — в акции участвуют рейсы до Кемерово, Томска, Камня-на-Оби, Барнаула, Белокурихи и некоторых других городов.
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Кирилл Шматков
Фото на главной Александра Ощепкова