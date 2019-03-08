Усыпали цветами: как Новосибирск отмечает 8 Марта

Море тюльпанов, завтрак в постель и улыбчивые красавицы — НГС следит за праздником в режиме онлайн

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Сегодня, если вы забыли, — Международный женский день. Все девушки, жёны, мамы, бабушки получают поздравления — давайте поздравим их вместе.





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12:15

Если вы ещё не видели — в Новосибирске тоже сделали красивый клип к 8 Марта. В нём известные новосибирцы, в том числе главный редактор НГС Александр Агафонов, прочитали стихи о любви. Очень красиво!





Видео Event Pictures





11:55

Управление Росгвардии по Новосибирской области прислало праздничный и очень красивый ролик из федеральной Росгвардии.





«Героини ролика — женщины, проходящие службу в самых разных подразделениях Росгвардии: от центрального аппарата и медицинских учреждений до отрядов специального назначения и вневедомственной охраны. На видео они не только предстанут во всей красе, но и продемонстрируют свои профессиональные навыки, а также произнесут важные слова, объясняющие их роль в защите родной страны», — рассказали в пресс-службе ведомства.





Видео предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области





Кстати, узнали голос за кадром? Это советский и российский актёр театра и кино и голос телеканала «СТС» Сергей Чонишвили.





11:35

А сейчас самая вкусная подборка — давайте смотреть, чем новосибирцы кормили своих любимых сегодня утром.

















Классика!









11:15

Решили посмотреть в Instagram, как сибирячки провели праздничное утро — тюльпаны, конечно, неотъемлемый атрибут, но кто-то обошёлся огромным воздушным шариком.

























11:10

Мы тут на днях поспрашивали мужчин в торговых центрах о том, что подарят своим половинкам и сколько готовы на это потратить. Заодно они признались, что получили на День защитника Отечества.





11:00

Если вы вдруг не придумали, как провести эти длинные выходные, то вот вам идея. Новосибирский автовокзал объявил о скидках на проезд для женщин к 8 Марта — в акции участвуют рейсы до Кемерово, Томска, Камня-на-Оби, Барнаула, Белокурихи и некоторых других городов.



