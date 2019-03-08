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Город

Устроили проверку: самолет из Китая в Новосибирск задерживается на 9 часов

Теперь самолет приземлится только к вечеру

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Рейс должен был прибыть рано утром 8 марта

Фото: Александр Ощепков / НГС

Самолёт авиакомпании IFLY, следующий из китайского города Санья в новосибирский аэропорт Толмачёво, задерживается больше чем на девять часов.

Самолет с рейсом RSY 9884 Санья — Новосибирск авиакомпании авиакомпании IFLY должен был приземлиться в Новосибирске 8 марта в 05:55 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит в 15:30.

«Причина задержки — внеплановый техосмотр воздушного судна», — пояснили в кол-центре авиакомпании. 

Самолет приземлится после обеда в пятницу

На прошлой неделе самолет, на борту которого была депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя, задержали на час. Рейс не мог вылететь не из-за погодных условий или технических неполадок, а из-за пьяного дебошира. Вера Ганзя эмоционально отреагировала на задержку рейса на своей странице в Facebook — она предложила «уничтожить все спиртное мира».

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Маша Вьюн
Фото Александр Ощепков / НГС 

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