Устроили проверку: самолет из Китая в Новосибирск задерживается на 9 часов

Самолёт авиакомпании IFLY, следующий из китайского города Санья в новосибирский аэропорт Толмачёво, задерживается больше чем на девять часов.



Самолет с рейсом RSY 9884 Санья — Новосибирск авиакомпании авиакомпании IFLY должен был приземлиться в Новосибирске 8 марта в 05:55 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит в 15:30.

«Причина задержки — внеплановый техосмотр воздушного судна», — пояснили в кол-центре авиакомпании.