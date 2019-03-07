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Тест, который сломает Роскомнадзор: отличите реальную новость от фейка за 2 минуты

15 вопросов для знатоков информационной повестки

Сегодня Госдума приняла закон, который разрешает Роскомнадзору блокировать сайты, распространяющие фейковые новости. Но мы живем в удивительном мире: каждый день здесь происходят события, которые, на первый взгляд, сложно отличить от выдуманной истории.


Мы сделали тест, в котором смешали реальные новости с фейками: угадывайте, удивляйтесь результату и, конечно, делитесь им в социальных сетях!

Жильцы аварийного дома в городе N. не на шутку перепугались, обнаружив, что в подполе поселились змеи. За помощью люди побежали к чиновникам — те посоветовали разводить ежей.

  • Это новость
  • Это фейк


Шок-новость: Дмитрия Медведева отвезли в психбольницу прямо с Красной площади. Он разгуливал с мигалкой на голове и веселил прохожих.

  • Это новость
  • Это фейк


У жителя города N. вытащили из кармана 22 тысячи долларов, пока он обедал в столовой.

  • Это новость
  • Это фейк


Служитель РПЦ подал в суд на язычников за то, что они на своем сайте написали, что бога нет.

  • Это новость
  • Это фейк


На чемпионате мира по хоккею с мячом что-то пошло не так: команда «Водник» забила сама себе 11 мячей

  • Это новость
  • Это фейк


Новости из мира животных: два шарпея воспитали утку. Птица ест из собачьей миски, спит в собачьей постели, и никто на нее не смеет гавкать

  • Это новость
  • Это фейк


В поликлинике города N. работал врач, который пил человеческую кровь.

  • Это новость
  • Это фейк


Сразу в несколько городов из Китая завезли мандарины, зараженные вирусом гриппа.

  • Это новость
  • Это фейк


Академики РАН предложили исключить из русского языка самое популярное матерное слово из трёх букв. С точки зрения учёных, морфема является словом-паразитом и употребляется по поводу и без.

  • Это новость
  • Это фейк


В городе N. полиция накрыла цех, в котором делали фальшивую туалетную бумагу. 

  • Это новость
  • Это фейк


Житель города N. так  любил пиво, что смастерил пивопровод: любимый напиток первой свежести стекал по трубам из местного магазина прямо в кран на кухне.

  • Это новость
  • Это фейк


Раненый голубь пришел в ветеринарную клинику, чтобы ему залечили крыло.

  • Это новость
  • Это фейк


Министерство финансов РФ подсчитало, что, если в официальных документах буквы «Ь», «Ъ» и «Ы» заменить одним символом, казна сэкономит 7 млрд рублей.

  • Это новость
  • Это фейк


В городе N. стали пропадать дети. Одного из них нашли мертвым с вырезанной почкой, в руке он сжимал 50 долларов. 

  • Это новость
  • Это фейк


Налётчики в масках ворвались в кафе города N. и похитили 50 килограммов пельменей.

  • Это новость
  • Это фейк


Жительнице города N. вместо  сахара-рафинада продали коробку камней.

  • Это новость
  • Это фейк



Тест, который сломает Роскомнадзор: отличите реальную новость от фейка за 2 минуты

Правильные ответы: 5/10

Вас легко ввести в заблуждение. Чтобы не стать жертвой fake news, почитайте памятку о том, как распознать в новости ложь

Пройти тест еще раз
Тест, который сломает Роскомнадзор: отличите реальную новость от фейка за 2 минуты

Правильные ответы: 5/10

Неплохо, но результат не идеален. Почитайте памятку о том, как распознать фейк, чтобы в следующий раз не ошибаться

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Тест, который сломает Роскомнадзор: отличите реальную новость от фейка за 2 минуты

Правильные ответы: 5/10

Вас сложно провести! Наверняка вы уже читали нашу памятку о том, как распознать фейковую страшилку

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Тест, который сломает Роскомнадзор: отличите реальную новость от фейка за 2 минуты

Правильные ответы: 5/10

Вы что, из СМИ? Вас сложно ввести в заблуждение, но все равно почитайте памятку о том, как не проглотить информационную утку

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Прочтений: 140
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