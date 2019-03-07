Тест, который сломает Роскомнадзор: отличите реальную новость от фейка за 2 минуты
15 вопросов для знатоков информационной повестки
Сегодня Госдума приняла закон, который разрешает Роскомнадзору блокировать сайты, распространяющие фейковые новости. Но мы живем в удивительном мире: каждый день здесь происходят события, которые, на первый взгляд, сложно отличить от выдуманной истории.
Мы сделали тест, в котором смешали реальные новости с фейками: угадывайте, удивляйтесь результату и, конечно, делитесь им в социальных сетях!
Жильцы аварийного дома в городе N. не на шутку перепугались, обнаружив, что в подполе поселились змеи. За помощью люди побежали к чиновникам — те посоветовали разводить ежей.
- Это новость
- Это фейк
Шок-новость: Дмитрия Медведева отвезли в психбольницу прямо с Красной площади. Он разгуливал с мигалкой на голове и веселил прохожих.
- Это новость
- Это фейк
У жителя города N. вытащили из кармана 22 тысячи долларов, пока он обедал в столовой.
- Это новость
- Это фейк
Служитель РПЦ подал в суд на язычников за то, что они на своем сайте написали, что бога нет.
- Это новость
- Это фейк
На чемпионате мира по хоккею с мячом что-то пошло не так: команда «Водник» забила сама себе 11 мячей
- Это новость
- Это фейк
Новости из мира животных: два шарпея воспитали утку. Птица ест из собачьей миски, спит в собачьей постели, и никто на нее не смеет гавкать
- Это новость
- Это фейк
В поликлинике города N. работал врач, который пил человеческую кровь.
- Это новость
- Это фейк
Сразу в несколько городов из Китая завезли мандарины, зараженные вирусом гриппа.
- Это новость
- Это фейк
Академики РАН предложили исключить из русского языка самое популярное матерное слово из трёх букв. С точки зрения учёных, морфема является словом-паразитом и употребляется по поводу и без.
- Это новость
- Это фейк
В городе N. полиция накрыла цех, в котором делали фальшивую туалетную бумагу.
- Это новость
- Это фейк
Житель города N. так любил пиво, что смастерил пивопровод: любимый напиток первой свежести стекал по трубам из местного магазина прямо в кран на кухне.
- Это новость
- Это фейк
Раненый голубь пришел в ветеринарную клинику, чтобы ему залечили крыло.
- Это новость
- Это фейк
Министерство финансов РФ подсчитало, что, если в официальных документах буквы «Ь», «Ъ» и «Ы» заменить одним символом, казна сэкономит 7 млрд рублей.
- Это новость
- Это фейк
В городе N. стали пропадать дети. Одного из них нашли мертвым с вырезанной почкой, в руке он сжимал 50 долларов.
- Это новость
- Это фейк
Налётчики в масках ворвались в кафе города N. и похитили 50 килограммов пельменей.
- Это новость
- Это фейк
Жительнице города N. вместо сахара-рафинада продали коробку камней.
- Это новость
- Это фейк
Правильные ответы: 5/10
Вас легко ввести в заблуждение. Чтобы не стать жертвой fake news, почитайте памятку о том, как распознать в новости ложь
Правильные ответы: 5/10
Неплохо, но результат не идеален. Почитайте памятку о том, как распознать фейк, чтобы в следующий раз не ошибаться
Правильные ответы: 5/10
Вас сложно провести! Наверняка вы уже читали нашу памятку о том, как распознать фейковую страшилку
Правильные ответы: 5/10
Вы что, из СМИ? Вас сложно ввести в заблуждение, но все равно почитайте памятку о том, как не проглотить информационную утку
Мария Захарова