Руку подростка зажало в дверях торгового центра

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Спасатели приехали на вызов за 8 минут
Сегодня вечером в одном из торговых центров Новосибирска подростку дверями зажало руку.
Вызов поступил спасателям в 17:14 — очевидцы сообщили, что подростку зажало руку в дверях револьверного типа. Спасатели прибыли на вызов в 17:22, но не обнаружили подростка.
«Спасатели МАСС произвели разведку и опрос очевидцев. У охранника ТЦ удалось выяснить, что подросток самостоятельно разблокировал дверь и поспешил покинуть место своего временного заточения»,
— пояснили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
Корреспонденту НГС в МАСС не уточнили, в каком именно торговом центре произошло происшествие.
В 2015 году автоматические двери в торговом центре на улице Шевченко ударили 4-месячную девочку по голове. Мать написала в полицию жалобу, но, по её словам, полиция отказалась заниматься происшествием.
16 февраля спасатели выехали на вызов на улицу Бориса Богаткова — двое новосибирцев не могли освободиться из наручников, которыми приковали себя к перилам ради шутки.
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Дмитрий Здорников
Фото из архива НГС
Опять малолетние бездельники отвлекают спасателей по пустякам
Подросток сам не мог освободиться что ли?
Надо было руку смазать маслом или вазелином например, она сама бы выскользнула.