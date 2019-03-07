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Происшествия

Руку подростка зажало в дверях торгового центра

На место вызвали спасателей МАСС

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Спасатели приехали на вызов за 8 минут

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня вечером в одном из торговых центров Новосибирска подростку дверями зажало руку.

Вызов поступил спасателям в 17:14 — очевидцы сообщили, что подростку зажало руку в дверях револьверного типа. Спасатели прибыли на вызов в 17:22, но не обнаружили подростка. 

«Спасатели МАСС произвели разведку и опрос очевидцев. У охранника ТЦ удалось выяснить, что подросток самостоятельно разблокировал дверь и поспешил покинуть место своего временного заточения», 

— пояснили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Корреспонденту НГС в МАСС не уточнили, в каком именно торговом центре произошло происшествие.

В 2015 году автоматические двери в торговом центре на улице Шевченко ударили 4-месячную девочку по голове. Мать написала в полицию жалобу, но, по её словам, полиция отказалась заниматься происшествием. 

16 февраля спасатели выехали на вызов на улицу Бориса Богаткова — двое новосибирцев не могли освободиться из наручников, которыми приковали себя к перилам ради шутки.

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Дмитрий Здорников
Фото из архива НГС

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КОММЕНТАРИИ (25)

RыSя(Сосуля)🍼🍭-селёдка-с-🐟🐠🐡
7 март 2019 в 20:14

Опять малолетние бездельники отвлекают спасателей по пустякам

Свистун🐓{Петух}🐓-с-приплясом
7 март 2019 в 20:14

Подросток сам не мог освободиться что ли?
Надо было руку смазать маслом или вазелином например, она сама бы выскользнула.

Фото пользователя
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
7 март 2019 в 20:12

Другим подросткам наука, что не надо шастать по торговым центрам

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