Руку подростка зажало в дверях торгового центра

Сегодня вечером в одном из торговых центров Новосибирска подростку дверями зажало руку.

Вызов поступил спасателям в 17:14 — очевидцы сообщили, что подростку зажало руку в дверях револьверного типа. Спасатели прибыли на вызов в 17:22, но не обнаружили подростка.

«Спасатели МАСС произвели разведку и опрос очевидцев. У охранника ТЦ удалось выяснить, что подросток самостоятельно разблокировал дверь и поспешил покинуть место своего временного заточения»,

— пояснили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.