обзор

Кто такие российские феминистки и почему их боятся мужчины

Быть феминисткой в России — по большей части неприятно и больно, но это дает свои плоды

Феминистки периодически проводят акции против абортов, насилия и патриархата 
Феминистки периодически проводят акции против абортов, насилия и патриархата 


Российский феминизм существует больше 150 лет — чуть меньше, чем брюки клёш, и намного больше, чем мобильная связь. Это слово знают все, но что оно означает, понимают немногие. Возможно, поэтому феминистка ассоциируется у коллективного разума с недовольной девочкой, которая, как и родительский комитет, жаждет запретить всё, что неудобно упирается в ее картину мира.


В Международный женский день, когда принято не только дарить цветы и конфеты, но и напоминать о том, что у женщин есть права, мы решили разобраться в феномене российского феминизма. Нам помогают в этом психолог, социолог и феминистка.


Для начала немного истории (пропустите ее, если и так в курсе).


Откуда они взялись? 


В нашей стране феминизм появился еще в середине позапрошлого века, когда женщины организовались и потребовали доступное образование, оплачиваемую работу и право голоса. Последнее слабому полу даровали в 1917 году. Первое время большевики и участницы фемдвижения двигались в одном направлении — сказалась дружба феминисток и радикальной интеллигенции на закате царской России, однако со становлением советской власти теплые отношения кончились. Аборты сначала разрешили, потом запретили. При Сталине усложнили процедуру развода, упразднили женотделы и страна вернулась к традиционной гендерной иерархии.


Следующие полвека феминистки практически провели в подполье. Изредка им удавалось участвовать в делах государства, но эти подвижки сложно назвать успешными: например, в 1960-х годах снова появились женсоветы, но повестку на них устанавливали не участницы организаций, а члены партии. Первые женские журналы («Женщина и Россия», «Мария») тоже были подпольными, а за феминистками следили агенты КГБ.


Открытым фемдвижение стало после перестройки. Оно поделилось на десятки течений, участницы которых выступают и за равноправие, и за радикальную смену образов, есть даже культурный и экофеминизм. Российское законодательство, на первый взгляд, тоже подстроилось под активных женщин: аборты разрешены, развестись — просто, да и возглавить отдел или целое предприятие сегодня можно.


Что другие знают о феминистках?



За что и против кого они борются?


То, что женская борьба в России не прекращалась никогда, отмечает психолог Игорь Лях, он же подчеркивает, что эта борьба сменила вектор: теперь женщин на протест толкают не явный недостаток прав и свобод, а другие женщины. Например, спор внутри гендера: одни — сторонницы естественной красоты, а другие выступают за депиляцию. В итоге спор из-за бритых подмышек перерастает в настоящий конфликт.


Женщины спорят с женщинами о коротких юбках, депиляции и откровенных фото в соцсетях — и это новый вектор феминизма, считает эксперт-психолог
Женщины спорят с женщинами о коротких юбках, депиляции и откровенных фото в соцсетях — и это новый вектор феминизма, считает эксперт-психолог


— Унизительно ли то, что женщина снимает себя красивую и размещает на аватарку в социальных сетях? Одни феминистки скажут, что она позорит женский род, зазывая своим телом мужчин, другие — что она так себя видит, а потому имеет право. Внутри сообщества исчезает однородность, — рассуждает Лях. — Человек — сам по себе существо агрессивное, и там, где есть возможность проявить агрессию, он будет это делать независимо от пола. А то, что русские женщины агрессивны, отмечал еще Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…»


По другую сторону забора — та самая женская солидарность. Порой она доводит до того, что феминистку внутри себя растит замужняя женщина, ведь в этом деле главное — вовремя заручиться поддержкой. А в социальных сетях сегодня её предостаточно.


По данным Ляха, сегодня открыты феминистскому движению 10% россиянок, еще 60% поддерживают направление скрыто. Можно представить, что скоро феминистками станут все женщины, но нет. Хотя бы из-за того, что феминизм не ставит перед собой задачу кому-то что-то навязывать. Это история о том, что у людей должны быть равные права независимо от того, мужчина ты или женщина, говорит феминистка Арина Танцырева.


— Бытует мнение, что феминизм — это удел некрасивых женщин с неудавшейся личной жизнью, баб со стальными яйцами, а также идеи про конкуренцию и ненависть к мужчинам. На деле же феминизм — про равные права людей вне зависимости от формы гениталий. Про то, что женщины не обязаны носить розовое, варить борщи, стремиться замуж и плевать на свою карьеру. Могут, но не обязаны. Про то, что мужчины не должны быть кому-то каменной стеной, зарабатывать миллиарды, выглядеть чуть лучше примата и никогда не поддаваться эмоциям. Могут, но снова не обязаны, — говорит Арина. — Равенство между полами наступает тогда, когда дискуссия о том, кто лучше, прекращается и приходит к выводу, что люди по сути своей разные. Это нужно уважать и принимать.


Феминистка Арина Танцырева считает, что споры о том, кто лучше, бесполезны
Феминистка Арина Танцырева считает, что споры о том, кто лучше, бесполезны


Почему они не любят женщин?


Напороться на «баб со стальными яйцами» вполне себе легко даже в самом безобидном паблике — такая история произошла с нашей читательницей Александрой, которая после развода сёрфила группы в «ВКонтакте», чтобы посмотреть, что вообще происходит в жизни других женщин.


— В группе «Щастьебытьженщиной» пользователи делились историями из жизни, и в основном это было нытье и обвинения в адрес мужчин — их называли абьюзами, — вспоминает Александра. — Одна авторка написала пост о том, что у нее классный муж, но одна беда — он не моет посуду, поэтому она должна всё это терпеть. Я предположила, что такую ситуацию паре стоит обсуждать вдвоем, может, муж вообще не в курсе того, что проблема существует. За это меня обвинили в том, что я защищаю абьюза, и забанили за нарушение правила сообщества «Не защищать мужчин и не осуждать женщин».


Почему они бесят мужчин?


Подсчитать направления феминизма так же сложно, как и составить средний портрет участниц этих сообществ: в России можно найти последователей либерального феминизма (наследство от суфражисток, главная цель — обеспечить женщин и мужчин равными правами), постмодернистского феминизма (размывает гендерные границы, выступает против бинарной системы «мужчина/женщина»), радикального и сепаратистского феминизма (кратко: мужчины подавляют женщин, отношения с ними не нужны). Есть даже интерсекциональный феминизм — в нем борьба за права женщин неотделима от борьбы за права сексуальных меньшинств. 


Фактически феминистами могут быть и мужчины, если они разделяют идею «что хочет женщина, то хочет и бог». Для них даже придумали особый термин — «профеминист». В реальной многослойной России профеминист — существо краснокнижное, гораздо легче найти среди мужчин тех, кто не понимает феминисток и ведет себя агрессивно. Это естественная реакция, объясняет сексолог Ирина Бочарова: они начинают бояться, когда женщина играет на их поле.


— Эмансипированная (свободная) женщина и феминистка — это два разных понятия. Но когда женщина начинает проявлять себя, выполнять наравне с мужчинами социальные функции, так же работать, столько же получать — это пугает мужчин. Соревнование с мужчиной — уже повод, чтобы назвать ее феминисткой, хотя таковой она может и не быть, — говорит сексолог. — Эти соревнования влияют и на отношения отдельных людей, и на общество в целом, ведь патриархальная система в России сохраняется. Как бы ни росло число семей, где мужчина сидит в декрете, а женщина делает бизнес просто потому, что у нее это выходит лучше, у нас по-прежнему к этому относятся плохо.


Сексолог Ирина Бочарова уверена: в России феминисткой назовут любую, кто хоть немного сильная и независимая
Сексолог Ирина Бочарова уверена: в России феминисткой назовут любую, кто хоть немного сильная и независимая


— Наше общество зачастую озабочено не рефлексией, а добычей денег. Просто денег, чтобы жить. Ты знаешь, что отечество кинет тебя и твою семью, не задумываясь. Социальных гарантий нет, а, учитывая тот факт, что даже работодатель считает себя вправе определять, кто в твоей семье должен зарабатывать больше («Мы поднимем Василию зарплату, ему семью кормить надо, а тебе муж помогает» — знакомая фраза?), получается ситуация искусственно нагнетаемого конфликта между полами, — рассуждает феминистка Арина Танцырева. — Вместо того, чтобы сесть и разработать вместе с партнером план совместной жизни, мы сталкиваемся со стереотипами, предписывающими нам строго определенные роли. А проблема-то в том, что все люди разные и одни и те же схемы могут нам не подходить.


Для большинства в России феминизм — это неприятно и больно, а быть феминисткой — всё равно что быть героиней анекдота про мышей и кактус: «плачут, колются, но продолжают есть». Удар по поясу наносят двойные стандарты: например, в Трудовом кодексе написано, что гендерной дискриминации в России нет, однако страна в лидерах по числу ограничений для трудовой деятельности женщин. Им запрещено заниматься 456 видами работ, в том числе водить сельхозтехнику или управлять поездами. 


Доказывать и рассказывать о себе — дело хоть и приятное, но не всегда благодарное. Вовремя уйти из таких диалогов — оптимальное решение, отмечают сами феминистки.


— Я с удовольствием рассказываю о фемценностях людям, которым интересно послушать и подискутировать на эти темы. Иногда бываю услышана, иногда мы договариваемся, что каждый остается в своем дискурсе, и тогда наши дорожки расходятся, — говорит Арина Танцырева. — Это нормально. Но я не готова идти на баррикады и заставлять слушать тех, кто этого не хочет. Там их жизнь, здесь моя жизнь, и было бы славно не трепать друг другу нервы.

Прочтений: 2673
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено