Мэрия подала в суд на арендаторов 14 городских пустырей

Власти недовольны тем, что застройщики не выполняют условия договоров

14 пустырей, на которых не ведётся задуманная стройка, вернут городу
14 пустырей, на которых не ведётся задуманная стройка, вернут городу


В судах Новосибирска рассматривается 14 исков мэрии о расторжении договоров аренды земли — арендаторы не исполняют их условий, поэтому муниципалитет решил их забрать. 


Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС.


«В целях обеспечения рационального использования земельных участков в соответствии с нормами земельного и гражданского законодательства департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска постоянно проводится работа по досрочному прекращению договоров аренды земельных участков, по которым не выполняются обязательства», — пояснили в мэрии.


За прошлый год, также уточнили в пресс-службе, власти разорвали 57 договоров аренды земли общей площадью 44,6 га. Теперь их использование будет заново обсуждаться с департаментом строительства и архитектуры.


О каких конкретно участках идёт речь в обоих случаях, в мэрии не уточнили.


На прошлой неделе стало известно о создании новой комиссии внутри мэрии — она будет заниматься как раз выявлением случаев неэффективного использования городской земли. Пока заседаний комиссии не проводила.

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