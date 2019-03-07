Мэрия подала в суд на арендаторов 14 городских пустырей
Власти недовольны тем, что застройщики не выполняют условия договоров
В судах Новосибирска рассматривается 14 исков мэрии о расторжении договоров аренды земли — арендаторы не исполняют их условий, поэтому муниципалитет решил их забрать.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС.
«В целях обеспечения рационального использования земельных участков в соответствии с нормами земельного и гражданского законодательства департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска постоянно проводится работа по досрочному прекращению договоров аренды земельных участков, по которым не выполняются обязательства», — пояснили в мэрии.
За прошлый год, также уточнили в пресс-службе, власти разорвали 57 договоров аренды земли общей площадью 44,6 га. Теперь их использование будет заново обсуждаться с департаментом строительства и архитектуры.
О каких конкретно участках идёт речь в обоих случаях, в мэрии не уточнили.
На прошлой неделе стало известно о создании новой комиссии внутри мэрии — она будет заниматься как раз выявлением случаев неэффективного использования городской земли. Пока заседаний комиссии не проводила.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова