Городские власти решили забрать 100 гектаров для продолжения Красного проспекта

На изъятых участках запретят стройку и оросительные работы

Через изъятые участки пройдёт дорога, которая соединит улицу Аэропорт и улицу Краузе
Через изъятые участки пройдёт дорога, которая соединит улицу Аэропорт и улицу Краузе


Власти Новосибирска заберут 100 гектаров земли в Калининском и Заельцовском районах города — через изъятые участки пройдёт дорога, которая соединит улицу Аэропорт и улицу Краузе. Дорога станет продолжением Красного проспекта.


Постановление о резервировании земель для нужд Новосибирска опубликовано на официальном сайте мэрии 7 марта.


«В целях планируемого размещения автомобильной дороги общего пользования в Заельцовском и Калининском районах, на основании постановлений мэрии <...> "О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта" <...>», — говорится в документе за подписью мэра Новосибирска Анатолия Локтя.


Дорога должна соединить улицу Аэропорт и улицу Краузе. В декабре 2018 года её официально решили назвать Красным проспектом
Дорога должна соединить улицу Аэропорт и улицу Краузе. В декабре 2018 года её официально решили назвать Красным проспектом


Земли площадью 100 гектар зарезервируют на три года. Согласно тексту постановления, в границах изъятых участков собственникам и землевладельцам запретят строить какие-либо здания. 


Первый участок продолжения Красного проспекта открыли для движения в октябре 2018 года — на нём установили светофоры и сделали пешеходные переходы. Новый участок стал продолжением главной улицы города — Красного проспекта, который планировали продолжить от улицы Аэропорт до улицы Краузе.


В декабре 2018 года дороге официально присвоили название Красного проспекта. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова заметила, что открытие Красного проспекта в Калининском районе говорит о росте города. 


«Нам не хотелось обрывать улицу Красный проспект, которая является гордостью нашего города, которая является одной из самых длинных улиц вообще в стране. Сейчас по градостроительному плану действительно [Красный проспект] идёт через Аэропорт», — считает Анна Терешкова.

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