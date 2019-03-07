Семья путешественников из Новосибирска добралась до Антарктиды на маленькой яхте

Семья Клочковых добралась до Антарктики, побывала на русской станции «Беллинсгаузен» и полюбовалась морскими слонами





Семья Клочковых из Новосибирска, путешествующая вокруг света на маленькой яхте Lady Mary, добралась до Антарктики. На пути к самому южному материку супругам Марине и Андрею и двум их дочерям пришлось мокнуть под мокрым снегом, обруливать айсберги и переживать сильнейшие качки.







От архипелага Огненная Земля яхта Клочковых отплыла две недели назад — вскоре после выхода в пролив Дрейка команда столкнулась с резким ветром.







«По проливу фигачат циклоны, один за другим. Мы идём на хвосте одного, чтобы успеть до носа второго. Ветра завернулись как в центрифуге, волны ведут себя так же. Раз в полчаса-час подходит туча, из-под которой налетают шквалы. Яхту приводит носом к ветру, отчего она стремится продолжить свой бег лёжа на боку», — пишет Марина Клочкова в путевом блоге Travely-Family.







Как сообщается в блоге, экипажу удалось дойти до Южных Шетландских островов, высадиться на самом крупном из них — острове Кинг-Джордж — и побывать на расположенной там российской антарктической станции «Беллинсгаузен».







«Радист Алексей охотно провел нас по всей территории с экскурсией. <…> Помимо храма на "Беллинсгаузене" есть Дом радио, Дом дружбы и госпиталь. В Доме дружбы нас зачислили на довольствие и пригласили на ужин в столовую. Шеф-повар дядя Саша, ветеран полярных экспедиций, всё изумлялся: "Нет, я думал, что всё в жизни видел, но чтоб такое! Таким экипажем — и в Антарктиду!"... И у нашего стола материализовалась коробка с российской сгущенкой и свежим ржаным хлебом. Ужин был вкуснее некуда», — рассказала в блоге Марина Клочкова.







Также на острове Кинг-Джордж новосибирцы увидели пингвинов, вальяжно лежащих на берегу морских котиков и даже морских слонов.





«Вся наша семейка умещается на фоне одного слонячьего тела. Вспомнилось африканское фото с баобабом. Если всем четверым взяться за руки, растянутой шеренги едва хватит от одной стороны ствола до другой. Морской слон — это местный баобаб», — описала свои ощущения Марина Клочкова.







Клочковы путешествуют вокруг света на парусной яхте Lady Mary





Во время путешествия по Антарктике сибирякам пришлось пережить немало приключений. Например, во время ночёвки в бухте возле острова Гринвич (ещё одного из Южных Шетландских островов) при нулевой температуре яхту затёрло льдами: по словам Марины Клочковой, Lady Mary попала в «плотный суп из метровых ледышек».







«Похоже, часть ледового купола обваливалась в море в несколько приёмов. Все обломки ветром и течением снесло в нашу бухту. И стоит Lady Mary среди этих взбитых сливок, как свечка на торте», — образно выразилась путешественница.







В итоге экипажу пришлось отталкивать льдины отпорным крюком, чтобы потихоньку выйти на чистую воду.







Позже, на пути к Мельхиоровым островам, путешественникам посреди ночи довелось обруливать айсберги, торчащие прямо по курсу. Сейчас путешествие продолжается: в дальнейшем Клочковы планируют высадиться на материковую часть Антарктиды.







«В свете последних событий наша семейная парусная кругосветка временно переименована в Первую русскую семейную Антарктическую экспедицию.





Вроде шутим мы так, но, если по правде, никто семьей с детьми так далеко на юг ещё не ходил, и, похоже, не только среди наших, но и вообще в мире. Получается, мы прямо сейчас устанавливаем рекорд. В ознаменование 200-летия старта первой русской Антарктической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева», — пишет в путевом блоге Марина Клочкова.







Поездка семьи Клочковых вокруг света на маленькой яхте началась несколько лет назад. Ранее они рассказывали о том, как жарили в Атлантике акулу и попались суровым пограничникам на Багамах, как пересекли Карибское море по кромке урагана «Ирма» и прошли мыс Горн.