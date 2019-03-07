Семья путешественников из Новосибирска добралась до Антарктиды на маленькой яхте
На берегу далёкого континента они увидели вальяжных пингвинов
Семья Клочковых из Новосибирска, путешествующая вокруг света на маленькой яхте Lady Mary, добралась до Антарктики. На пути к самому южному материку супругам Марине и Андрею и двум их дочерям пришлось мокнуть под мокрым снегом, обруливать айсберги и переживать сильнейшие качки.
От архипелага Огненная Земля яхта Клочковых отплыла две недели назад — вскоре после выхода в пролив Дрейка команда столкнулась с резким ветром.
«По проливу фигачат циклоны, один за другим. Мы идём на хвосте одного, чтобы успеть до носа второго. Ветра завернулись как в центрифуге, волны ведут себя так же. Раз в полчаса-час подходит туча, из-под которой налетают шквалы. Яхту приводит носом к ветру, отчего она стремится продолжить свой бег лёжа на боку», — пишет Марина Клочкова в путевом блоге Travely-Family.
Как сообщается в блоге, экипажу удалось дойти до Южных Шетландских островов, высадиться на самом крупном из них — острове Кинг-Джордж — и побывать на расположенной там российской антарктической станции «Беллинсгаузен».
«Радист Алексей охотно провел нас по всей территории с экскурсией. <…> Помимо храма на "Беллинсгаузене" есть Дом радио, Дом дружбы и госпиталь. В Доме дружбы нас зачислили на довольствие и пригласили на ужин в столовую. Шеф-повар дядя Саша, ветеран полярных экспедиций, всё изумлялся: "Нет, я думал, что всё в жизни видел, но чтоб такое! Таким экипажем — и в Антарктиду!"... И у нашего стола материализовалась коробка с российской сгущенкой и свежим ржаным хлебом. Ужин был вкуснее некуда», — рассказала в блоге Марина Клочкова.
Также на острове Кинг-Джордж новосибирцы увидели пингвинов, вальяжно лежащих на берегу морских котиков и даже морских слонов.
«Вся наша семейка умещается на фоне одного слонячьего тела. Вспомнилось африканское фото с баобабом. Если всем четверым взяться за руки, растянутой шеренги едва хватит от одной стороны ствола до другой. Морской слон — это местный баобаб», — описала свои ощущения Марина Клочкова.
Во время путешествия по Антарктике сибирякам пришлось пережить немало приключений. Например, во время ночёвки в бухте возле острова Гринвич (ещё одного из Южных Шетландских островов) при нулевой температуре яхту затёрло льдами: по словам Марины Клочковой, Lady Mary попала в «плотный суп из метровых ледышек».
«Похоже, часть ледового купола обваливалась в море в несколько приёмов. Все обломки ветром и течением снесло в нашу бухту. И стоит Lady Mary среди этих взбитых сливок, как свечка на торте», — образно выразилась путешественница.
В итоге экипажу пришлось отталкивать льдины отпорным крюком, чтобы потихоньку выйти на чистую воду.
Позже, на пути к Мельхиоровым островам, путешественникам посреди ночи довелось обруливать айсберги, торчащие прямо по курсу. Сейчас путешествие продолжается: в дальнейшем Клочковы планируют высадиться на материковую часть Антарктиды.
«В свете последних событий наша семейная парусная кругосветка временно переименована в Первую русскую семейную Антарктическую экспедицию.
Вроде шутим мы так, но, если по правде, никто семьей с детьми так далеко на юг ещё не ходил, и, похоже, не только среди наших, но и вообще в мире. Получается, мы прямо сейчас устанавливаем рекорд. В ознаменование 200-летия старта первой русской Антарктической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева», — пишет в путевом блоге Марина Клочкова.
Поездка семьи Клочковых вокруг света на маленькой яхте началась несколько лет назад. Ранее они рассказывали о том, как жарили в Атлантике акулу и попались суровым пограничникам на Багамах, как пересекли Карибское море по кромке урагана «Ирма» и прошли мыс Горн.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены командой Travely-Family