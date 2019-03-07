Прокуратура начала проверку после статьи НГС о семье, живущей в доме с плесенью и крысами
Специалисты проверят соблюдение законодательства чиновниками и УК
Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку соблюдения законодательства после публикации НГС о семье, которая живёт в ветхой двухэтажке на улице Горбаня.
«Организована проверка соблюдения управляющей организацией, администрацией Кировского района жилищного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, требований пожарной безопасности, требований лицензионного законодательства», — говорится в сообщении районной прокуратуры.
НГС рассказал историю семьи Крегер, которая воспитывает ребёнка инвалида. В доме Крегеров водятся крысы, стены их квартиры постоянно покрыты плесенью, а полгода назад в детской рухнула часть потолка.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой