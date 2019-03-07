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Прокуратура начала проверку после статьи НГС о семье, живущей в доме с плесенью и крысами

Специалисты проверят соблюдение законодательства чиновниками и УК

Семья с ребёнком-инвалидом живёт в доме, где не могу вывести плесень и рушится потолок
Семья с ребёнком-инвалидом живёт в доме, где не могу вывести плесень и рушится потолок


Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку соблюдения законодательства после публикации НГС о семье, которая живёт в ветхой двухэтажке на улице Горбаня. 


«Организована проверка соблюдения управляющей организацией, администрацией Кировского района жилищного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, требований пожарной безопасности, требований лицензионного законодательства», — говорится в сообщении районной прокуратуры. 


НГС рассказал историю семьи Крегер, которая воспитывает ребёнка инвалида. В доме Крегеров водятся крысы, стены их квартиры постоянно покрыты плесенью, а полгода назад в детской рухнула часть потолка

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