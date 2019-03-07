Либо хорошо, либо ничего: Госдума ввела закон о неуважении к власти в интернете

Публикации приравняли к мелкому хулиганству, за них будет штраф или арест

Закон поддержали 327 депутатов
Закон поддержали 327 депутатов


В третьем, окончательном чтении парламентарии одобрили закон о неуважении к власти в интернете. Роскомнадзор наделили правами требовать от владельцев сайтов в течение 24 часов удалить оскорбительную информацию. В противном случае сайты ждёт блокировка.


Посты, в которых усматривается неуважение к чиновникам и прочим представителям власти, приравниваются к мелкому хулиганству. За публикацию впервые предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторную публикацию — штраф 100–200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Последующие публикации будут стоить 200–300 тысяч рублей или закончатся ограничением свободы.


За документ проголосовали 327 депутатов, 40 высказались против и один воздержался. Напомним, ранее депутаты одобрили закон о фейковых новостях

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