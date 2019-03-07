«Это страшное восхождение на Эверест»: мэрию заставили починить мост, опасный для мам с колясками

Пешеходный мост над Красным проспектом открылся около 5 лет назад — и с тех пор новосибирцы жалуются на работу лифта





Новосибирские общественники из организации «Финист» пожаловались в прокуратуру на пешеходный мост у автовокзала на Красном проспекте — лифт, который должен помогать подниматься на мост, не работает, а активисты получают отписки, что с лифтом всё в порядке.







Пешеходный мост у автовокзала уже несколько лет возмущает жителей, которые передвигаются на инвалидных колясках, а также матерей с детьми — они даже устраивали пикеты с просьбами, чтобы убрать этот надземный переход, либо оборудовать его действительно работающим лифтом-подъёмником. С лета 2014 года, когда его открыли — накануне Дня города, — подъёмник работал, но очень редко.







В феврале 2019 года общественники решили пожаловаться в прокуратуру на мэрию и «Гормост», которые так и не обеспечили нормальную работу моста, в частности, этого лифта.





Как объяснил сегодня корреспонденту НГС председатель совета новосибирской общественной организации инвалидов-колясочников «Финист» Виктор Семенко, их возмущает не только то, что мост закрыт для инвалидов — им с трудом пользуются и родители с детскими колясками.







По словам активистов, бывали моменты, когда у моста работал только один лифт, и человеку на коляске приходилось возвращаться обратно





«Честно говоря, очень страшно смотреть, как подходит мамочка, берёт ребёнка, вытаскивает из коляски, берёт его на руки, другой рукой берёт коляску — и начинается это восхождение на Эверест! Страшное восхождение!





И думаешь, что она вперёд уронит — детскую коляску или ребёнка, или сама вместе с ребёнком, и детская коляска упадёт.







Когда мы делали запрос [в мэрию], то нам сказали, что всё работает, всё функционирует, люди пользуются», — описал руководитель организации, подчеркнув, что на самом деле лифт закрыт.







Общественная организация инвалидов писала и в мэрию с просьбами починить лифт, но им отвечали, что лифт работает





Кроме того, подъёмник занесён сугробами, а по телефону, указанному на самом лифте, никто не отвечает, добавил общественник. По информации Виктора Семенко, около двух лет назад лифт иногда работал, однако в начале 2018 года — только с одной стороны — и добравшемуся до закрытого лифта маломобильному человеку нередко приходилось возвращаться обратно.







Как подтвердили в городской прокуратуре, 22 февраля она провела проверку вместе с «Гормостом» и общественной организацией. Проверяющие установили, что площадка перед подъёмным устройством плохо очищена от снега, из-за чего дверь платформы трудно открыть.







Инвалиды не выдержали и обратились в прокуратуру — их беспокоило и то, что лифт представляет опасность для родителей с детьми в колясках





«При подъёме платформы с одним из инвалидов-колясочников произошёл сбой в её работе, в результате которого платформа несколько раз останавливалась.





Воспользоваться второй подъёмной платформой, находящейся на противоположной стороне моста, не представилось возможным, так как дверь не открылась. Входная дверь в кабину платформы разбита, имеются многочисленные трещины»,





— рассказала помощник прокурора города Марина Ящук.







Также прокуратура выяснила, что лестничные марши моста не соответствуют нормативам — поэтому инвалидам сложно ими пользоваться. «Гормост» объяснил прокуратуре, что причиной нарушений стало «отсутствие дополнительного финансирования» и что управление «Гормоста» не один раз просило мэрию выделить деньги на мост.







Теперь мэрии придётся найти деньги, чтобы лифт работал, отметили в прокуратуре





Теперь, поскольку прокуратура внесла мэрии представление, чтобы та устранила нарушения, городским властям придётся найти деньги на подъёмники пешеходного моста. В прокуратуре отметили, что если мэрия не приведёт мост в порядок, то её ждёт административная ответственность.







Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой ответить, когда заработают лифты пешеходного моста и сколько денег в год нужно на их обслуживание.





Полгода назад мэрия закрыла пешеходный переход над Димитровским мостом — так как он не пользовался популярностью у горожан, его засыпали песком.

