«Это страшное восхождение на Эверест»: мэрию заставили починить мост, опасный для мам с колясками
Лифт пешеходного моста у автовокзала не работает годами — прокуратура обязала мэрию исправить это
Новосибирские общественники из организации «Финист» пожаловались в прокуратуру на пешеходный мост у автовокзала на Красном проспекте — лифт, который должен помогать подниматься на мост, не работает, а активисты получают отписки, что с лифтом всё в порядке.
Пешеходный мост у автовокзала уже несколько лет возмущает жителей, которые передвигаются на инвалидных колясках, а также матерей с детьми — они даже устраивали пикеты с просьбами, чтобы убрать этот надземный переход, либо оборудовать его действительно работающим лифтом-подъёмником. С лета 2014 года, когда его открыли — накануне Дня города, — подъёмник работал, но очень редко.
В феврале 2019 года общественники решили пожаловаться в прокуратуру на мэрию и «Гормост», которые так и не обеспечили нормальную работу моста, в частности, этого лифта.
Как объяснил сегодня корреспонденту НГС председатель совета новосибирской общественной организации инвалидов-колясочников «Финист» Виктор Семенко, их возмущает не только то, что мост закрыт для инвалидов — им с трудом пользуются и родители с детскими колясками.
«Честно говоря, очень страшно смотреть, как подходит мамочка, берёт ребёнка, вытаскивает из коляски, берёт его на руки, другой рукой берёт коляску — и начинается это восхождение на Эверест! Страшное восхождение!
И думаешь, что она вперёд уронит — детскую коляску или ребёнка, или сама вместе с ребёнком, и детская коляска упадёт.
Когда мы делали запрос [в мэрию], то нам сказали, что всё работает, всё функционирует, люди пользуются», — описал руководитель организации, подчеркнув, что на самом деле лифт закрыт.
Кроме того, подъёмник занесён сугробами, а по телефону, указанному на самом лифте, никто не отвечает, добавил общественник. По информации Виктора Семенко, около двух лет назад лифт иногда работал, однако в начале 2018 года — только с одной стороны — и добравшемуся до закрытого лифта маломобильному человеку нередко приходилось возвращаться обратно.
Как подтвердили в городской прокуратуре, 22 февраля она провела проверку вместе с «Гормостом» и общественной организацией. Проверяющие установили, что площадка перед подъёмным устройством плохо очищена от снега, из-за чего дверь платформы трудно открыть.
«При подъёме платформы с одним из инвалидов-колясочников произошёл сбой в её работе, в результате которого платформа несколько раз останавливалась.
Воспользоваться второй подъёмной платформой, находящейся на противоположной стороне моста, не представилось возможным, так как дверь не открылась. Входная дверь в кабину платформы разбита, имеются многочисленные трещины»,
— рассказала помощник прокурора города Марина Ящук.
Также прокуратура выяснила, что лестничные марши моста не соответствуют нормативам — поэтому инвалидам сложно ими пользоваться. «Гормост» объяснил прокуратуре, что причиной нарушений стало «отсутствие дополнительного финансирования» и что управление «Гормоста» не один раз просило мэрию выделить деньги на мост.
Теперь, поскольку прокуратура внесла мэрии представление, чтобы та устранила нарушения, городским властям придётся найти деньги на подъёмники пешеходного моста. В прокуратуре отметили, что если мэрия не приведёт мост в порядок, то её ждёт административная ответственность.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой ответить, когда заработают лифты пешеходного моста и сколько денег в год нужно на их обслуживание.
Полгода назад мэрия закрыла пешеходный переход над Димитровским мостом — так как он не пользовался популярностью у горожан, его засыпали песком.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой