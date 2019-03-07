История одного фото: новосибирец полвека назад сфотографировал романтичный самолёт над городом

Фотография сделана в начале 1960-х годов на улице Сибиряков-Гвардейцев





Сегодня, 7 марта, накануне Международного женского дня НГС публикует праздничное фото из далёких 1960-х — 8 марта более чем полвека назад над городом летали самолёты и оставляли след в форме цифры 8.





Восьмёрку в небе сфотографировал новосибирец Леонид Поликевич. Он рассказал корреспонденту НГС, что сделал этот снимок в 1962-м или 1963 году.





«Место, откуда я снимал, — это улица Сибиряков-Гвардейцев. Это недалеко от остановки, которая сейчас называется "Гвардейская", раньше она называлась "Больничный городок". Где Сибиряков-Гвардейцев пересекается с улицей Вертковской, на углу был дом, где мы поселились недавно. Я подходил к дому, увидел, что пролетают самолёты в небе», — вспоминает Леонид Поликевич.





Он заметил, что один из самолётов полетел по необычной траектории.





«Один из самолётов оторвался от своих и начал выписывать эти восьмёрки. И он их много выписывал. Ветер обдувает, а он на одном месте восьмёрки эти выписывает, а ветер дует, сносит», — рассказал новосибирец.





Леонид Поликевич отметил, что он поднялся домой за фотоаппаратом — тогда он снимал на «Зоркий». Ему удалось сделать кадр, на который попала одна полная восьмёрка.





О себе Поликевич рассказал, что занимается фотографией со школьных лет, но всегда фотографировал для себя, нигде не публиковался. Сейчас новосибирцу 83 года, большую часть жизни он работал инженером на заводе «Элсиб».





На другой стороне фотографии оставлена памятная запись: «Однажды в день 8 Марта вот такое поздравление — это было ещё в стране СССР. Это было трогательно и прекрасно»





В октябре прошлого года НГС рассказывал о стилизованном под ретро видео, на котором был запечатлен Новосибирск — блогер Евгений Кочкин снял виды Новосибирска на VHS-камеру.