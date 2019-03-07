История одного фото: новосибирец полвека назад сфотографировал романтичный самолёт над городом
Пилот самолёта выписывал восьмёрки в небе над Кировским районом
Сегодня, 7 марта, накануне Международного женского дня НГС публикует праздничное фото из далёких 1960-х — 8 марта более чем полвека назад над городом летали самолёты и оставляли след в форме цифры 8.
Восьмёрку в небе сфотографировал новосибирец Леонид Поликевич. Он рассказал корреспонденту НГС, что сделал этот снимок в 1962-м или 1963 году.
«Место, откуда я снимал, — это улица Сибиряков-Гвардейцев. Это недалеко от остановки, которая сейчас называется "Гвардейская", раньше она называлась "Больничный городок". Где Сибиряков-Гвардейцев пересекается с улицей Вертковской, на углу был дом, где мы поселились недавно. Я подходил к дому, увидел, что пролетают самолёты в небе», — вспоминает Леонид Поликевич.
Он заметил, что один из самолётов полетел по необычной траектории.
«Один из самолётов оторвался от своих и начал выписывать эти восьмёрки. И он их много выписывал. Ветер обдувает, а он на одном месте восьмёрки эти выписывает, а ветер дует, сносит», — рассказал новосибирец.
Леонид Поликевич отметил, что он поднялся домой за фотоаппаратом — тогда он снимал на «Зоркий». Ему удалось сделать кадр, на который попала одна полная восьмёрка.
О себе Поликевич рассказал, что занимается фотографией со школьных лет, но всегда фотографировал для себя, нигде не публиковался. Сейчас новосибирцу 83 года, большую часть жизни он работал инженером на заводе «Элсиб».
В октябре прошлого года НГС рассказывал о стилизованном под ретро видео, на котором был запечатлен Новосибирск — блогер Евгений Кочкин снял виды Новосибирска на VHS-камеру.
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Елена Громкова
Копия фото Леонида Поликевича