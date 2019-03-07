После прочтения сжечь: Госдума приняла закон о фейковых новостях

Госдума в третьем чтении приняла закон о фейковых новостях. Законопроект, инициатором которого стал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, поддержали 322 депутата, 78 выступили против. По закону Роскомнадзор вправе блокировать сайты, распространяющие фейковые новости, хотя у онлайн-изданий будет возможность «незамедлительно» их удалять.



К фейкам, согласно тексту законопроекта, относится недостоверная информация, выданная за правду, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

