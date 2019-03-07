После прочтения сжечь: Госдума приняла закон о фейковых новостях

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Андрей Клишас, инициатор законопроекта о фейковых новостях
Госдума в третьем чтении приняла закон о фейковых новостях. Законопроект, инициатором которого стал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, поддержали 322 депутата, 78 выступили против. По закону Роскомнадзор вправе блокировать сайты, распространяющие фейковые новости, хотя у онлайн-изданий будет возможность «незамедлительно» их удалять.
К фейкам, согласно тексту законопроекта, относится недостоверная информация, выданная за правду, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».
Закон не затронет традиционные СМИ, а также новостные агрегаторы — например, «Яндекс-новости». За распространение недостоверной информации предусмотрен штраф от 30 до 400 тысяч рублей.
Фото: Council.gov.ru, Дарья Селенская
Первый канал, Россию 1 и прочие зомбо-ТВ блокировать, разумеется, никто не будет. Закон будет применяться избирательно - только по отношению к тем, кто не хочет "ядерного пепла" и против пенсионного ограбления. Впрочем, в России сейчас все законы применяются избирательно (ну, то есть можно сказать, что законов-то и нет, а есть только написанные на бумажке инструменты для ограбления и унижения народа).
Про наследование пенсий они быстро отклонили закон .А тут прямо с радостью приняли.За фейковые новости в первую очередь надо наказывать наш росстат ,который нам предъявляет фейковую инфляцию ,ср.зарплату и т.д А еще надо закрыть Первый канал и Россию 1 за вранье о хорошей жизни
Приведите пример хоть одной фейковой новости из-за которой в частности Сенатор пришел к умозаключению о необходимости такого закона? В стране вводится тюремный режим. Людям затыкают рты и запрещают собираться в группы для выражения своего мнения, СМИ закрывают рот ибо о том, что это фейк будут решать те кому не удобны статьи и их содержание в свободных СМИ.
Кого боятся в итоге властвующие? Да своего народа они боятся! Боятся что поднимется волна и снесет их к черту за пределы России!