Автоинспекторы поздравили женщин с 8 Марта — дарили безалкогольное вино и средство для мытья посуды
Праздничная акция прошла на площади Ленина
Сегодня, 7 марта, новосибирские автоинспекторы вышли на площадь Ленина, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта женщин-водителей.
«Более 150 женщин мы охватили вниманием», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Автоинспекторы работали в течение часа — они поздравляли женщин, которые водят автомобили. Им дарили цветы, безалкогольное вино и бытовую химию. Также в открытках для женщин были памятки для водителей.
Перед 23 Февраля ГИБДД также проводила праздничную акцию — тогда водителей-мужчин поздравляли женщины-автоинспекторы.
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Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова