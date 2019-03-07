Автоинспекторы поздравили женщин с 8 Марта — дарили безалкогольное вино и средство для мытья посуды

Автоинспекторы работали в течение часа — они поздравляли женщин, которые водят автомобили. Им дарили цветы, безалкогольное вино и бытовую химию. Также в открытках для женщин были памятки для водителей.

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Елена Громкова

Фото и видео Густаво Зырянова