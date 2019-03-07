Автоинспекторы поздравили женщин с 8 Марта — дарили безалкогольное вино и средство для мытья посуды

Праздничная акция прошла на площади Ленина

Акция на главной площади Новосибирска шла около часа 
Акция на главной площади Новосибирска шла около часа 


Сегодня, 7 марта, новосибирские автоинспекторы вышли на площадь Ленина, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта женщин-водителей.


«Более 150 женщин мы охватили вниманием», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Автоинспекторы работали в течение часа — они поздравляли женщин, которые водят автомобили. Им дарили цветы, безалкогольное вино и бытовую химию. Также в открытках для женщин были памятки для водителей.



К празднику ГИБДД заготовила охапку тюльпанов, безалкогольные напитки и открытки
К празднику ГИБДД заготовила охапку тюльпанов, безалкогольные напитки и открытки


Женщин за рулём тормозили на островке на пересечении Красного проспекта и Орджоникидзе — движению в центре Новосибирска это не помешало
Женщин за рулём тормозили на островке на пересечении Красного проспекта и Орджоникидзе — движению в центре Новосибирска это не помешало


Инспекторы вышли на главную площадь города с жезлами и тюльпанами в руках
Инспекторы вышли на главную площадь города с жезлами и тюльпанами в руках


Они старались останавливать все машины, которые вели женщины
Они старались останавливать все машины, которые вели женщины


Многие участницы акции отнеслись ко вниманию со стороны ГИБДД с улыбкой
Многие участницы акции отнеслись ко вниманию со стороны ГИБДД с улыбкой


Перед 23 Февраля ГИБДД также проводила праздничную акцию — тогда водителей-мужчин поздравляли женщины-автоинспекторы

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