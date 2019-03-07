«Платим в два места»: жильцы получили квитанции за коммуналку от разных управляющих компаний

УК не могут договориться, кто из них должен собирать деньги

Жильцы домов в Красном Яре уже год получают сразу две квитанции на оплату услуг ЖКХ
Жильцы домов в Красном Яре уже год получают сразу две квитанции на оплату услуг ЖКХ


Жильцы домов в посёлке Красный Яр под Новосибирском уже год получают сразу две квитанции на оплату ЖКУ от двух разных компаний — обе собирают деньги с жильцов за одни и те же услуги.


Как рассказала НГС жительница посёлка Наталья Райник, квитанции на оплату услуг по содержанию общедомового имущества (в документах указано холодная, горячая вода и водоотведение) приходят от управляющей компании «УК Советская», которая обслуживает жилой фонд Красного Яра, и от местной ресурсоснабжающей организации МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское». Такая ситуация, по её словам, длится уже год.


«С 2015 года нас обслуживает управляющая компания "Советская", и с 2015 года они делали нам отчисления на обслуживание жилья, в том числе на общедомовые нужды: электроэнергия и вода. А есть у нас ещё МУП "Кубовинское", которое у нас занимается ресурсами, которое нам отопление, воду, водоотведение насчитывает. Платим в два места разных. Получается, где-то в августе 2017 года у нас деньги стала принимать "Советская" и за отопление, и за горячую, холодную воду, но в марте 2018 года они опять передали всё в МУП и стали собирать начисления только за обслуживание жилья. Что-то они между собой не поделили, какой-то договор, короче, это их междоусобные проблемы, но в итоге где-то с марта или апреля того года нам за общедомовые нужды стало начислять МУП, потому что они якобы с ними составили договор и должны принимать всё, что касается ресурсов, а "Советская" утверждает, что раз они обслуживают жильё и моют подъезды, то это должны начислять они. В итоге у нас жильцы платят и туда, и туда», — объяснила Наталья Райник.


Она прислала в редакцию обе квитанции от разных организаций за прошедший февраль: «Кубовинское» насчитала ей 15,09 рубля, а «Советская» — 12,77 рубля. Это общая сумма за общедомовую горячую воду, холодную воду и водоотведение. Наталья решила платить только в УК «Советская» — в «Кубовинском» ей начисляют пени. При этом многие другие жильцы вынуждены платить в обе организации одновременно. По словам Райник, в ГЖИ по Новосибирской области ей рекомендовали обратиться в суд.


Связаться с директором «УК Советская» Маратом Грохотовым корреспонденту НГС не удалось — его телефоны не отвечают либо недоступны, а в самой управляющей компании объяснили, что давать комментарии может только он. 


Директор МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» Павел Слепенков объяснил НГС, что большинство жителей посёлка платит либо этой организации, либо одновременно в две компании — процент сбора платежей составляет около 90%.


«Есть договор ресурсоснабжения с управляющей компанией, согласно которому начисления за общедомовые нужды производятся ресурсоснабжающей организацией — то есть мы. Мы неоднократно писали им письма, что они делают это незаконно, что они этого делать не должны. А они продолжают это делать. Никакой реакции, никаких ответов от них не поступает. Жители постоянно все идут к нам и со слезами, и с просьбами, а мы сделать ничего не можем. Наша доблестная ГЖИ отстаивает позицию господина Грохотова (директора УК "Советская". — Прим. ред.), потому что все жители всего посёлка проголосовали за то, чтобы управляющей компанией стали у них мы. Но, к сожалению, у ГЖИ постоянно какие-то отговорки, отказы и так далее», — рассказал Павел Слепенков.


Кроме того, Наталья Райник добавила, что жильцы не понимают, откуда взялись эти строчки в квитанциях — во многих домах вообще нет общедомового имущества: «Часть домов в посёлке просто не оборудованы кранами для забора воды в подвальных помещениях и не имеют слива в канализацию. Уборщицы просто стучатся в квартиры жильцов и просят налить ведро воды, а грязную воду сливают на улице возле подъезда».


Корреспондент НГС отправил официальный запрос в областную Госжилинспекцию с просьбой прокомментировать ситуацию — ответ на него на момент публикации не пришёл.


В феврале новосибирцы получили квитанции с новыми тарифами на услуги ЖКХ, которые подняли с 1 января, — НГС узнал, как и за что придётся заплатить.

Прочтений: 968

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено