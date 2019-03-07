«Платим в два места»: жильцы получили квитанции за коммуналку от разных управляющих компаний

Жильцы домов в Красном Яре уже год получают сразу две квитанции на оплату услуг ЖКХ





Жильцы домов в посёлке Красный Яр под Новосибирском уже год получают сразу две квитанции на оплату ЖКУ от двух разных компаний — обе собирают деньги с жильцов за одни и те же услуги.





Как рассказала НГС жительница посёлка Наталья Райник, квитанции на оплату услуг по содержанию общедомового имущества (в документах указано холодная, горячая вода и водоотведение) приходят от управляющей компании «УК Советская», которая обслуживает жилой фонд Красного Яра, и от местной ресурсоснабжающей организации МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское». Такая ситуация, по её словам, длится уже год.





«С 2015 года нас обслуживает управляющая компания "Советская", и с 2015 года они делали нам отчисления на обслуживание жилья, в том числе на общедомовые нужды: электроэнергия и вода. А есть у нас ещё МУП "Кубовинское", которое у нас занимается ресурсами, которое нам отопление, воду, водоотведение насчитывает. Платим в два места разных. Получается, где-то в августе 2017 года у нас деньги стала принимать "Советская" и за отопление, и за горячую, холодную воду, но в марте 2018 года они опять передали всё в МУП и стали собирать начисления только за обслуживание жилья. Что-то они между собой не поделили, какой-то договор, короче, это их междоусобные проблемы, но в итоге где-то с марта или апреля того года нам за общедомовые нужды стало начислять МУП, потому что они якобы с ними составили договор и должны принимать всё, что касается ресурсов, а "Советская" утверждает, что раз они обслуживают жильё и моют подъезды, то это должны начислять они. В итоге у нас жильцы платят и туда, и туда», — объяснила Наталья Райник.







Она прислала в редакцию обе квитанции от разных организаций за прошедший февраль: «Кубовинское» насчитала ей 15,09 рубля, а «Советская» — 12,77 рубля. Это общая сумма за общедомовую горячую воду, холодную воду и водоотведение. Наталья решила платить только в УК «Советская» — в «Кубовинском» ей начисляют пени. При этом многие другие жильцы вынуждены платить в обе организации одновременно. По словам Райник, в ГЖИ по Новосибирской области ей рекомендовали обратиться в суд.





Связаться с директором «УК Советская» Маратом Грохотовым корреспонденту НГС не удалось — его телефоны не отвечают либо недоступны, а в самой управляющей компании объяснили, что давать комментарии может только он.





Директор МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» Павел Слепенков объяснил НГС, что большинство жителей посёлка платит либо этой организации, либо одновременно в две компании — процент сбора платежей составляет около 90%.





«Есть договор ресурсоснабжения с управляющей компанией, согласно которому начисления за общедомовые нужды производятся ресурсоснабжающей организацией — то есть мы. Мы неоднократно писали им письма, что они делают это незаконно, что они этого делать не должны. А они продолжают это делать. Никакой реакции, никаких ответов от них не поступает. Жители постоянно все идут к нам и со слезами, и с просьбами, а мы сделать ничего не можем. Наша доблестная ГЖИ отстаивает позицию господина Грохотова (директора УК "Советская". — Прим. ред.), потому что все жители всего посёлка проголосовали за то, чтобы управляющей компанией стали у них мы. Но, к сожалению, у ГЖИ постоянно какие-то отговорки, отказы и так далее», — рассказал Павел Слепенков.





Кроме того, Наталья Райник добавила, что жильцы не понимают, откуда взялись эти строчки в квитанциях — во многих домах вообще нет общедомового имущества: «Часть домов в посёлке просто не оборудованы кранами для забора воды в подвальных помещениях и не имеют слива в канализацию. Уборщицы просто стучатся в квартиры жильцов и просят налить ведро воды, а грязную воду сливают на улице возле подъезда».





Корреспондент НГС отправил официальный запрос в областную Госжилинспекцию с просьбой прокомментировать ситуацию — ответ на него на момент публикации не пришёл.





В феврале новосибирцы получили квитанции с новыми тарифами на услуги ЖКХ, которые подняли с 1 января, — НГС узнал, как и за что придётся заплатить.