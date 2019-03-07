Ветрено и снежно: в Новосибирск придёт погода с резкими перепадами температуры

Синоптики рассказали о погоде в городе в праздничные дни

Атмосферное давление, как и температура, будет постоянно меняться
Атмосферное давление, как и температура, будет постоянно меняться


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт горожан в праздничные выходные: погода будет снежной и ветреной.


«Погодные качели продолжаются. Западно-восточный перенос, атлантические циклоны один за другим. Всё идёт очень быстро, процессы очень быстрые, ветреные. Ветра всё время свежие. Резкие перепады температур. <…> Неоднородный характер погоды, который очень быстро меняется. Давление тоже будет то падать, то расти — это происходит на фоне быстро смещающихся циклонов», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 8 марта, в Новосибирске ночью в отдельных районах пойдёт небольшой снег, а днём будет без осадков. 


Ветер южный, ночью он будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а днём — 7-12 м/с. Температура ночью составит -8… -10 градусов, в пригороде до -14 градусов. Днём столбик термометра будет держаться около 0 градусов.


«В субботу, 9 марта, ночью без осадков, днём местами умеренный и небольшой снег, мокрый снег, метели. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью -3… -5 градусов, а днём 0… +2 градуса. В воскресенье, 10 марта, ночью в отдельных районах небольшой снег, днём без осадков. Ветер юго-западный ночью -7-12 м/с, днём 4-9 м/с. Температура ночью -11… -13 градусов, в пригороде до -17 градусов. Днём -3… -5 градусов», — добавила Марина Виноградова.


На днях НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 825

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено