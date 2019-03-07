Ветрено и снежно: в Новосибирск придёт погода с резкими перепадами температуры

Синоптики рассказали о погоде в городе в праздничные дни

Атмосферное давление, как и температура, будет постоянно меняться





Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт горожан в праздничные выходные: погода будет снежной и ветреной.





«Погодные качели продолжаются. Западно-восточный перенос, атлантические циклоны один за другим. Всё идёт очень быстро, процессы очень быстрые, ветреные. Ветра всё время свежие. Резкие перепады температур. <…> Неоднородный характер погоды, который очень быстро меняется. Давление тоже будет то падать, то расти — это происходит на фоне быстро смещающихся циклонов», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 8 марта, в Новосибирске ночью в отдельных районах пойдёт небольшой снег, а днём будет без осадков.



Ветер южный, ночью он будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а днём — 7-12 м/с. Температура ночью составит -8… -10 градусов, в пригороде до -14 градусов. Днём столбик термометра будет держаться около 0 градусов.





«В субботу, 9 марта, ночью без осадков, днём местами умеренный и небольшой снег, мокрый снег, метели. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью -3… -5 градусов, а днём 0… +2 градуса. В воскресенье, 10 марта, ночью в отдельных районах небольшой снег, днём без осадков. Ветер юго-западный ночью -7-12 м/с, днём 4-9 м/с. Температура ночью -11… -13 градусов, в пригороде до -17 градусов. Днём -3… -5 градусов», — добавила Марина Виноградова.





На днях НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы.







Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

