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Две сотни новосибирцев пришли на концерт классической музыки в метро

Музыканты сыграли композиции Антонио Вивальди и Маурицио Каццати в переходе под Красным проспектом

Концерт классической музыки в переходе станции метро «Площадь Ленина»
Концерт классической музыки в переходе станции метро «Площадь Ленина»


Сегодня, 7 марта, в переходе новосибирского метро между мэрией и краеведческим музеем состоялся концерт классической музыки — ансамбль «Музыка для нас» исполнил произведения известных композиторов. 


В программе прозвучали мелодии Антонио Вивальди, Маурицио Каццати, Арканджело Корелли и других композиторов. 


Музыканты исполнили классическую музыку
Музыканты исполнили классическую музыку


Организатор второго концерта в рамках проекта «АРТ мишки в метро» — Культурный Фонд «АРТ-дивизион МедведьНСК.рф». 


Ансамбль «Музыка для нас» создали в Новосибирском театре оперы и балета в 2007 году по инициативе прежнего главного дирижёра театра Теодора Курентзиса как специальный проект. 


«Предложить для неискушенной публики формат музыкальных экскурсий в прошлое, а для ценителей музыкального искусства — изысканные программы из сочинений редко исполняемых авторов», — объяснили цель концерта организаторы проекта. 



По наблюдению корреспондента, на площади Ленина собрались около 200 зрителей. Музыканты рассказали, что концерт сегодня посвящён женщинам, но послушать пригласили всех желающих. 


Пассажиры новосибирского метро нередко становятся случайными зрителями концертов живой классической музыки. В конце прошлого года в переходе метро прозвучала музыка в исполнении скрипичного трио Silenzium

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