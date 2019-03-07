В театре кукол разбили морду Чеширскому Коту и сломали ноги эльфам

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Чеширский Кот на стене театра кукол лишился не только усов, но и щёк
В Новосибирском областном театре кукол разбили керамическое панно «Алиса в Зазеркалье».
О произошедшем на страницах художественной мастерской «База» в Facebook и «ВКонтакте» сообщила художница Алёна Залуцкая.
«Сегодня, когда я увидела, что сделали работники театра с основной работой моей жизни в городском театре кукол, то я даже потом не вспомнила, как выходила оттуда и куда шла, — написала она. — Мне предложили как-то попробовать демонтировать или перенести остатки работы, потому что помещение понадобилось для других целей».
Керамическое панно «Алиса в Зазеркалье» было выполнено в период с 2003-го по 2007 год, оно расположено в «Комнате сказок» на втором этаже театра. В течение 12 лет сохранность была идеальной, отмечает художница, а сейчас же работа сильно повреждена.
«Снесли защитные ограждения. Сломали эльфам ноги, а некоторых выломали, вовсе. Цветы разбили. Чеширскому коту изуродовали морду. Мельхиоровые кованнные листья выломали. Огромный чайник-дом уехал в неизвестном направлении. Цветочного города и ширмы с секретиками тоже нет. Что ещё...всюду грязь и чернота. Разрушено процентов 30, если учесть то, что реставрация возможна только путем полной замены элементов, то ущерб нанесен колоссальный, — описала художница в посте в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены). — Я смогла сегодня только плакать и гладить кота по изуродованной морде. Больше ничего не смогла. Даже не обругала и не стукнула никого из этих...деятелей культуры».
Связаться с Алёной Залуцкой корреспонденту НГС не удалось. В посте «ВКонтакте» она сообщила, что вместе с коллегами подготовила письмо министру культуры Новосибирской области Игорю Решетникову.
Как пояснил в разговоре с НГС директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых, панно пострадало из-за неаккуратности монтировщиков.
«Монтировщики, чтобы не таскать реквизит, стали туда иногда складывать декорации и повреждать его. Я пригласил женщину, которая, как мне сказали, имела к нему отношение, показал, и мы начали вести переговоры, что можно сделать. Либо восстановить, либо перенести оттуда. На этом пока всё остановилось», — рассказал Горлатых.
Информацию о смене назначения помещения с панно директор театра не подтвердил, также он не согласился с оценкой повреждений. По его словам, театр намерен восстановить панно и готов финансировать работу.
«Мы в этом больше всего заинтересованы, чтобы сохранить красоту, это однозначно, — заявил он. — Сейчас мы панно закрыли, чтобы туда у рабочих не было доступа, перекрыли его. Сейчас решим. Хотелось бы, чтобы человек, который с ним работал раньше, занимался и его восстановлением, но если вдруг она не захочет, другие керамисты займутся».
Юрий Горлатых был назначен на пост директора театра в 2016 году — он сменил на этой должности Николая Бирюлю, который руководил театром с 1972 года.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Лиза Пичугина
Фото facebook.com/workshopbaza
потом они сядут за интернет и будут рассказывать как плохо живётся и режим всех достал
Трагедия из трагедий! Какую культурную или историческую ценность представляет данное творение? Художница деньгу получила за творение в свое время? Какие вопросы к собственнику этого имущества?