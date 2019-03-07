В театре кукол разбили морду Чеширскому Коту и сломали ноги эльфам

Чеширский Кот на стене театра кукол лишился не только усов, но и щёк

В Новосибирском областном театре кукол разбили керамическое панно «Алиса в Зазеркалье». О произошедшем на страницах художественной мастерской «База» в Facebook и «ВКонтакте» сообщила художница Алёна Залуцкая.

«Сегодня, когда я увидела, что сделали работники театра с основной работой моей жизни в городском театре кукол, то я даже потом не вспомнила, как выходила оттуда и куда шла, — написала она. — Мне предложили как-то попробовать демонтировать или перенести остатки работы, потому что помещение понадобилось для других целей».

Керамическое панно «Алиса в Зазеркалье» было выполнено в период с 2003-го по 2007 год, оно расположено в «Комнате сказок» на втором этаже театра. В течение 12 лет сохранность была идеальной, отмечает художница, а сейчас же работа сильно повреждена.

«Снесли защитные ограждения. Сломали эльфам ноги, а некоторых выломали, вовсе. Цветы разбили. Чеширскому коту изуродовали морду. Мельхиоровые кованнные листья выломали. Огромный чайник-дом уехал в неизвестном направлении. Цветочного города и ширмы с секретиками тоже нет. Что ещё...всюду грязь и чернота. Разрушено процентов 30, если учесть то, что реставрация возможна только путем полной замены элементов, то ущерб нанесен колоссальный, — описала художница в посте в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены). — Я смогла сегодня только плакать и гладить кота по изуродованной морде. Больше ничего не смогла. Даже не обругала и не стукнула никого из этих...деятелей культуры».



Художница сравнила состояние панно сегодня и год назад: оно не досчиталось большого числа деталей Фото: Facebook.com

Связаться с Алёной Залуцкой корреспонденту НГС не удалось. В посте «ВКонтакте» она сообщила, что вместе с коллегами подготовила письмо министру культуры Новосибирской области Игорю Решетникову.



Как пояснил в разговоре с НГС директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых, панно пострадало из-за неаккуратности монтировщиков.

«Монтировщики, чтобы не таскать реквизит, стали туда иногда складывать декорации и повреждать его. Я пригласил женщину, которая, как мне сказали, имела к нему отношение, показал, и мы начали вести переговоры, что можно сделать. Либо восстановить, либо перенести оттуда. На этом пока всё остановилось», — рассказал Горлатых.

Информацию о смене назначения помещения с панно директор театра не подтвердил, также он не согласился с оценкой повреждений. По его словам, театр намерен восстановить панно и готов финансировать работу.

«Мы в этом больше всего заинтересованы, чтобы сохранить красоту, это однозначно, — заявил он. — Сейчас мы панно закрыли, чтобы туда у рабочих не было доступа, перекрыли его. Сейчас решим. Хотелось бы, чтобы человек, который с ним работал раньше, занимался и его восстановлением, но если вдруг она не захочет, другие керамисты займутся».

