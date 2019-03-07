Весна пришла: Новосибирский зоопарк изменил график работы

Уже сегодня зоопарк будет работать дольше

Теперь новосибирцы смогут дольше караулить новорожденных белых медвежат
Теперь новосибирцы смогут дольше караулить новорожденных белых медвежат


Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило с 7 марта поменяет режим работы: у посетителей станет на час больше времени, чтобы увидеть животных.


Объявление о смене графика появилось на сайте зоопарка.


Согласно анонсу, с четверга, 7 марта, зоопарк будет работать с 9:00 до 20:00.


«Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в объявлении.


Зоопарк меняет график в зависимости от сезона — зимой время работы сокращается, летом, наоборот, увеличивается. Например, с 9 ноября зоопарк работал до 18:00.


В зоопарке всегда найдётся на кого посмотреть. Например, там подрастает детёныш восточных колобусов. Недавно на свет появился маленький як — из-за тяжёлых родов выхаживать малыша пришлось сотрудникам зоопарка. А совсем недавно белая медведица Герда родила сразу двух медвежат. Долго время они не показывались на улице, но накануне вышли на первую прогулку.

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