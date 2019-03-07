Весна пришла: Новосибирский зоопарк изменил график работы

Уже сегодня зоопарк будет работать дольше

Теперь новосибирцы смогут дольше караулить новорожденных белых медвежат





Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило с 7 марта поменяет режим работы: у посетителей станет на час больше времени, чтобы увидеть животных.







Объявление о смене графика появилось на сайте зоопарка.







Согласно анонсу, с четверга, 7 марта, зоопарк будет работать с 9:00 до 20:00.







«Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в объявлении.







Зоопарк меняет график в зависимости от сезона — зимой время работы сокращается, летом, наоборот, увеличивается. Например, с 9 ноября зоопарк работал до 18:00.







В зоопарке всегда найдётся на кого посмотреть. Например, там подрастает детёныш восточных колобусов. Недавно на свет появился маленький як — из-за тяжёлых родов выхаживать малыша пришлось сотрудникам зоопарка. А совсем недавно белая медведица Герда родила сразу двух медвежат. Долго время они не показывались на улице, но накануне вышли на первую прогулку.

