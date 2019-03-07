Известные новосибирцы и главный редактор НГС прочитали стихи о любви в клипе к 8 Марта

В клипе записались мэр, лётчик, ректор, чемпион и артист

Для поздравления был выбран монолог Лауренсьо из пьесы Лопе де Вега
Для поздравления был выбран монолог Лауренсьо из пьесы Лопе де Вега


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие известные персоны города снялись в поздравительном видеоролике к Международному женскому дню.


На видео они читают монолог Лауренсьо из пьесы «Дурочка» Лопе де Вега.


Кроме мэра в съёмках приняли участие главный редактор НГС Александр Агафонов, лётчик-испытатель Владимир Барсук, председатель СО РАН Валентин Пармон, ректор НГТУ Анатолий Батаев, чемпион юношеских Олимпийских игр Даниил Марков, главврач городской больницы № 1 Юрий Бравве, генеральный директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич, управляющий партнёр ELKRUFF Show management Виктор Ершов, заслуженный артист России Павел Шаромов и сооснователь семейства заведений Friends orchestra Владислав Мусиенко.


На предложение принять участие в съёмках клипа они согласились легко, рассказал корреспонденту НГС Кирилл Наконечный, руководитель информационно-аналитического управления мэрии Новосибирска (именно этому подразделению принадлежит идея съёмки поздравительного ролика).



«Понятно, что некоторые персоны <…> относятся к людям с очень напряжённым графиком работы и жизни. <…> Тем не менее отреагировали достаточно быстро все, кому делали предложение. То есть нам не пришлось перебирать очень много людей, не было отказов. Физически у нас список [потенциальных участников ролика] был чуть шире, но просто некоторые люди отсутствовали в Новосибирске, поэтому отказались по этой причине. То есть каких-то других поводов [для отказа не было] — никто не ссылался на занятость», — пояснил Кирилл Наконечный.


По его словам, в создании видео участвовали операторы муниципального информационного агентства «Новосибирск» и коллектив агентства Event Pictures.


Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть снялся в видеопоздравлении к 23 Февраля — в ролике он стреляет из пулемёта ДП-27 и легендарного пистолета-пулемёта ППШ.

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