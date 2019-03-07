Новосибирцы восстановили уникальную кинокамеру военных лет и сняли на неё фильм

Станислав Шуберт и Анатолий Антонов починили американскую камеру — ей уже заинтересовались москвичи

Советские кинохроники снимали события Великой Отечественной войны на камеру «Аймо»  — новосибирцы собрали её из старых сломанных камер
Советские кинохроники снимали события Великой Отечественной войны на камеру «Аймо»  — новосибирцы собрали её из старых сломанных камер


Новосибирские кинохроникёры Анатолий Антонов и Станислав Шуберт восстановили камеру времён Великой Отечественной воны Bell&Howell Eyemo — её выпускали в США в 1920–1950-х годах. 


Как рассказывает Шуберт, в 1940-е кинокамеру «Аймо» регулярно использовали советские операторы, но позже перешли на отечественную «Конвас».


«Анатолий Антонов собрал из двух неработающих кинокамер одну полностью действующую. Это уникальный аппарат, другого такого нет за Уралом, я думаю, даже и в стране. К нам подходили московские киношники, интересовались насчёт участия этой камеры в военных картинах. Говорят, что нигде такую не нашли, обращались на "Мосфильм" и во ВГИК — везде есть только нерабочие и некомплектные экземпляры, можно сказать, муляжи. А эта камера позволяет снять киноматериал, похожий на военную хронику. Ведь именно такими камерами снималась вся военная, да и послевоенная кинохроника. Например, водружение Знамени Победы над Рейхстагом», — рассказал корреспонденту НГС Станислав Шуберт.


23 февраля в Заельцовском парке новосибирцы устроили реконструкцию, посвященную финальному этапу освобождения Ленинграда. Анатолий Антонов и Станислав Шуберт сняли батальные сцены на «Аймо» и выпустили небольшой фильм.



«Снимали мы на черно-белую пленку "Тасма" российского производства, ее выпускают сейчас для аэро- и космической фотосъёмки в бобинах как раз по 30 метров, они подходят для такой камеры. Проявляли вручную, почти как в войну», — добавил Шуберт.


Снимки сделаны фотоаппаратами «Фотокор» и «ФЭД» 1930-х годов, которые также восстановил Анатолий Антонов
Снимки сделаны фотоаппаратами «Фотокор» и «ФЭД» 1930-х годов, которые также восстановил Анатолий Антонов


«Это дань памяти советским кинооператорам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мой отец был фронтовиком, я сам знал многих операторов, прошедших войну. Последний фронтовой кинооператор Борис Александрович Соколов умер в Москве в январе этого года. Я попросил Станислава, который был в это время в Москве, снять прощание с Соколовым на чёрно-белую киноплёнку. В дальнейшем мы планируем делать фильм о кинематографистах-сибиряках, участвовавших в Великой Отечественной войне и снимавших в тылу», — рассказал Анатолий Антонов.


В начале года Станислав Шуберт показал, как встречали 2007 год, — режиссёр рассказал, как изменился Новосибирск за 12 лет

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