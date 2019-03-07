В новосибирских офисах начали отмечать Международный женский день

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В транспортной компании «Глобэкс Транс Лайн» утро началось с поздравлений





Сегодня, 7 марта, в Новосибирске начали отмечать Международный женский день.







За день до официального праздника мужчины поздравляют своих коллег на работе. Они читают поздравления, поют песни под гитару, дарят цветы и подарки, накрывают столы.







НГС в режиме онлайн сегодня будет следить за праздником в офисах.







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10:53

Мужчины МБУ «Спортивный Город» креативно подошли к поздравлению женщин с 8 Марта: они сняли свой клип на песню Стаса Михайлова «Посланница небес».



vk.com/id442952909





10:45

Накануне праздника корреспонденты НГС прогулялись по магазинам крупных торговых сетей и посмотрели, что в этом году предлагают дарить женщинам, а что можно купить по акции в честь праздника — некоторые предложения могут вызывать недоумение.





Практически в каждом гипермаркете города перед праздником открыли свои цветочные лавки





10:33

В обособленном подразделении ООО «НБК Трейд» милых дам сегодня угощают вкусняшками.













10:10

В транспортной компании «Глобэкс Транс Лайн» утро также началось с поздравлений — сотрудниц буквально завалили цветами, причём не только в букетах, но и в горшках.











