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В новосибирских офисах начали отмечать Международный женский день

НГС следит за праздником в режиме онлайн

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В транспортной компании «Глобэкс Транс Лайн» утро началось с поздравлений
В транспортной компании «Глобэкс Транс Лайн» утро началось с поздравлений


Сегодня, 7 марта, в Новосибирске начали отмечать Международный женский день.


За день до официального праздника мужчины поздравляют своих коллег на работе. Они читают поздравления, поют песни под гитару, дарят цветы и подарки, накрывают столы. 


НГС в режиме онлайн сегодня будет следить за праздником в офисах.


Мы ждём от вас праздничные фото и видео — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


Мужчины МБУ «Спортивный Город» креативно подошли к поздравлению женщин с 8 Марта: они сняли свой клип на песню Стаса Михайлова «Посланница небес».

vk.com/id442952909


Накануне праздника корреспонденты НГС прогулялись по магазинам крупных торговых сетей и посмотрели, что в этом году предлагают дарить женщинам, а что можно купить по акции в честь праздника — некоторые предложения могут вызывать недоумение.


Практически в каждом гипермаркете города перед праздником открыли свои цветочные лавки
Практически в каждом гипермаркете города перед праздником открыли свои цветочные лавки


В обособленном подразделении ООО «НБК Трейд» милых дам сегодня угощают вкусняшками. 


В новосибирских офисах начали отмечать Международный женский день



В транспортной компании «Глобэкс Транс Лайн» утро также началось с поздравлений — сотрудниц буквально завалили цветами, причём не только в букетах, но и в горшках. 


В новосибирских офисах начали отмечать Международный женский день


В новосибирских офисах начали отмечать Международный женский день


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