В новосибирских офисах начали отмечать Международный женский день
НГС следит за праздником в режиме онлайн
Сегодня, 7 марта, в Новосибирске начали отмечать Международный женский день.
За день до официального праздника мужчины поздравляют своих коллег на работе. Они читают поздравления, поют песни под гитару, дарят цветы и подарки, накрывают столы.
НГС в режиме онлайн сегодня будет следить за праздником в офисах.
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Мужчины МБУ «Спортивный Город» креативно подошли к поздравлению женщин с 8 Марта: они сняли свой клип на песню Стаса Михайлова «Посланница небес».
Накануне праздника корреспонденты НГС прогулялись по магазинам крупных торговых сетей и посмотрели, что в этом году предлагают дарить женщинам, а что можно купить по акции в честь праздника — некоторые предложения могут вызывать недоумение.
В обособленном подразделении ООО «НБК Трейд» милых дам сегодня угощают вкусняшками.
В транспортной компании «Глобэкс Транс Лайн» утро также началось с поздравлений — сотрудниц буквально завалили цветами, причём не только в букетах, но и в горшках.
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Ольга Хмелевская
Фото читателей НГС