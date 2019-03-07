На станции в Новосибирской области сошли с рельсов 4 вагона

На месте происшествия работает пожарный поезд

Происшествие случилось сегодня утром на станции Карасук
Происшествие случилось сегодня утром на станции Карасук


Утром 7 марта на железнодорожной станции Карасук в Новосибирской области сошли с рельсов четыре вагона.


Информация об этом появилась в оперативной сводке областного управления МЧС.


«В 7:29 по местному времени в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о том, что на станции Карасук Западно-Сибирской железной дороги произошёл сход без опрокидывания 4 порожних вагонов маневрового поезда. Нарушений контактной сети и железнодорожного полотна нет. Движение не нарушено», — говорится в оперативной сводке.


В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги пообещали прокомментировать ситуацию позже. Получить оперативные комментарии в администрации Карасукского района пока также не удалось.


После публикации новости в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области от комментариев о происшествии отказались. 


«Это тема РЖД, они будут комментировать. Я не являюсь специалистом в области грузовых и пассажирских поездов», — сказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.


В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что по факту происшествия уже началась проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Никто не пострадал», — пояснила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.


В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») корреспонденту НГС рассказали, что четыре порожних вагона на станции Карасук-1 сошли в рельсов при проведении маневровых работ – это случилось в 5:36 по местному времени. 


«В результате инцидента никто не пострадал, повреждены пешеходный настил и стрелочный перевод станционного пути. На движение поездов происшествие не влияет», – сообщили в железнодорожном ведомстве.


В пресс-службе ЗСЖД добавили, что на месте происшествия работает восстановительный поезд станции Карасук. Также туда выехала оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги.


Прошлой весной похожий случай произошёл на железнодорожной станции Евсино: сошедший с рельсов тепловоз столкнулся со стоящим грузовым поездом. В результате с рельсов сошли несколько вагонов грузового состава.

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