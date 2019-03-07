Новосибирские автоинспекторы вышли ловить пьяных водителей накануне 8 Марта

Устраивать засады для нарушителей они начали уже с сегодняшнего утра

Автоинспекторы отправились в рейды уже сегодняшним утром
Автоинспекторы отправились в рейды уже сегодняшним утром


Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в конце недели в городе пройдёт акция «Нетрезвый водитель».


С утра четверга, 7 марта, по утро понедельника, 11 марта, автоинспекторы будут усиленно искать пьяных за рулём, сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


«Так как у нас ожидаются длинные выходные, в городе все экипажи ориентированы на выявление водителей в нетрезвом виде, дабы предотвратить ДТП с тяжёлыми последствиями», — пояснил инспектор.


Ранее в автоинспекции Новосибирской области напоминали, что за езду в пьяном виде водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попадётся на этом нарушении повторно, то это обернётся для него уголовным наказанием — суд может дать нарушителю до двух лет лишения свободы.


В начале этой недели автоинспекторы проводили в Новосибирске акцию «Тонировка»: за двое суток они заставили сотню водителей снять чёрную плёнку с окон машин.

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